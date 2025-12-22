S.A. 9:23 Quarta vittoria e terzo posto per la Futsal Fc Alghero Il successo per 6-3 ottenuto sabato contro l’Olbia rappresenta la quarta vittoria consecutiva per i giallorossi e vale un prestigioso terzo posto in classifica in serie C1



ALGHERO - Ci sono stagioni che nascono tra mille complessità e che, solo grazie al lavoro quotidiano e alla motivazione, finiscono per raccontare tutt’altra storia. La Futsal FC Alghero sta ufficialmente lasciando alle spalle la dimensione della “favola” per entrare in quella, ben più concreta, di una solida realtà del campionato di Serie C1. Il successo per 6-3 ottenuto sabato contro l’Olbia rappresenta la quarta vittoria consecutiva per i giallorossi e vale un prestigioso terzo posto in classifica, risultato che certifica il percorso di crescita intrapreso dalla squadra allenata da mister Tente. Un traguardo tutt’altro che scontato, soprattutto alla luce di una rosa costruita secondo un progetto pluriennale, fortemente orientato alla crescita e alla valorizzazione dei giovani algheresi. Gli “under”, presenti in numero significativo, rappresentano il cuore di una politica societaria chiara e programmata, che guarda al futuro con ambizione e pazienza.



In questo scorcio di stagione, Idili e compagni si sono tolti numerose soddisfazioni, non solo in termini di risultati, ma soprattutto raggiungendo una nuova consapevolezza del lavoro quotidiano svolto in palestra e sul campo. Un patrimonio tecnico e umano che costituisce la vera base su cui costruire il domani. Il 2025 si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, fatto di crescita, maturità e risultati che hanno coinvolto e rafforzato l’intera società. Ora, con entusiasmo e determinazione, la Futsal FC Alghero è pronta a scrivere un nuovo spartito: quello del 2026, tutto ancora da comporre.