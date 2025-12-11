 Skin ADV
S.A. 8:06
Futsal FC Alghero, ritorno con il botto
Nella 9ª giornata del campionato di C1, i giallorossi espugnano il campo di Sestu superando la Domus Futsal con un roboante 4-10
Futsal FC Alghero, ritorno con il botto

ALGHERO - Riparte nel migliore dei modi il cammino della Futsal FC Alghero dopo la sosta. Nella 9ª giornata del campionato di C1, i giallorossi espugnano il campo di Sestu superando la Domus Futsal con un roboante 4-10, al termine di una gara condotta con autorità e qualità. Ancora una volta protagonista assoluto Abbadi Yassir, mattatore di giornata con quattro reti messe a segno. Una prestazione individuale di spessore, impreziosita però da un’altra prova corale di altissimo livello da parte di tutto il roster guidato da mister Miguel Tente, che ha mostrato intensità, organizzazione e grande fame agonistica. Per la Futsal FC Alghero si tratta della terza vittoria consecutiva, un filotto che proietta la squadra al quarto posto in classifica.

Un piazzamento importante, che lascia anche un pizzico di rammarico per alcune gare di inizio stagione sulle quali recriminare e che avrebbero potuto rendere il cammino ancora più sorprendente. Ora lo sguardo è rivolto a sabato, quando i giallorossi chiuderanno l’anno sportivo con un’importante gara casalinga: al palazzetto arriverà la ZB Olbia, fanalino di coda del campionato. Un appuntamento da non fallire per continuare a dare conferme e consolidare quanto di buono fatto finora.
Arrivano ottime notizie anche dal settore giovanile. L’Under 19 di mister Valentino Neri si impone in un pirotecnico derby serale contro l’Ichnos Sassari, chiuso sul punteggio di 8-5. Una gara intensa e di grande livello, giocata davanti a un’ottima cornice di pubblico, che ha potuto applaudire lo spettacolo agonistico offerto da entrambe le squadre. Un weekend più che positivo per i colori giallorossi, all’insegna dei risultati, del gioco e della crescita dell’intero progetto Futsal FC Alghero.

Nella foto: Yassir Abbadi in azione
18 dicembre
L´Alghero saluta 3 giocatori: arriva Marcangeli
18 dicembre
Sant´Agostino fa festa per Natale: eventi
18 dicembre
Maggioranza assente, salta il Consiglio



