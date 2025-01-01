Cor 11:46 Alghero travolgente a Thiesi Campionato di Promozione: Carboni apre le marcature, poi a segno Scognamillo, Virdis, Barboza, Baraye e Marras. Nel finale il gol della bandiera dei padroni di casa.



ALGHERO - Al Comunale di Thiesi l’Alghero si impone con un netto 6-1 sulla Macomerese, confermando l’ottimo avvio di stagione. La partita si apre con diverse occasioni da parte dei giallorossi, prima con una punizione di Luciano, poi con un colpo di testa di Scognamillo fuori di poco. Luciano si mette in mostra con alcune incursioni sulla destra, fino a trovare l’assist decisivo: il suo cross rasoterra arriva a Carboni che con freddezza firma il vantaggio.



Più avanti Pinna pericoloso su colpo di testa da calcio d’angolo. Subito dopo il gol Marco Carboni viene espulso per reazione e lascia i suoi in dieci. Ma l’Alghero non si ferma: su un altro cross di Paolo Pinna, Virdis trova la girata vincente che vale il raddoppio.



Al 42' su calcio d’angolo battuto da Luciano arriva il colpo vincente di Barboza che trova lo 0-3. Nella ripresa i giallorossi dilagano: Baraye cala il poker al 7' minuto con tapin vincente; Al 19' arriva lo 0-5 firmato Marras e 3 minuti dopo sempre su assist dello strepitoso Luciano arriva il sesto gol firmato Barboza. La Macomerese resta in dieci per l’espulsione diretta di Tiago Virdis, causa un brutto fallo ai danni di Scognamillo. Nel finale arriva il gol della bandiera dei padroni di casa, complice uno sfortunato scontro tra difensore e portiere algheresi.