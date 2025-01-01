Cor 7:18 Dinamo, debutto con sconfitta vince Varese Il debutto in Serie A Unipol non è fortunato per il Banco di Sardegna Sassari, superato in casa dall´Openjobmetis Varese per 105-102. Non basta l´orgoglio



SASSARI - Al PalaSerradimigni sono andati in scena 40 minuti intensi: Varese ha approcciato il match con intensità e grandi percentuali dall'arco, la Dinamo ha però reagito con carattere a cavallo tra la fine del secondo e l'inizio del terzo quarto (break di 10-2 dopo la pausa lunga). Dopo una lunga fase punto a punto, gli uno contro uno di Nkamhoua hanno permesso a Varese di dare la spallata decisiva nel finale. Decisivo il 51,6% dall'arco fatto registrare dagli ospiti, guidati anche dalla solida prestazione di Alviti. Per la Dinamo, invece, non sono bastati i 20 punti con 6 assist di Buie e i 16 di McGlynn.