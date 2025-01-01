Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportBasket › Dinamo, debutto con sconfitta vince Varese
Cor 7:18
Dinamo, debutto con sconfitta vince Varese
Il debutto in Serie A Unipol non è fortunato per il Banco di Sardegna Sassari, superato in casa dall´Openjobmetis Varese per 105-102. Non basta l´orgoglio
Dinamo, debutto con sconfitta vince Varese

SASSARI - Al PalaSerradimigni sono andati in scena 40 minuti intensi: Varese ha approcciato il match con intensità e grandi percentuali dall'arco, la Dinamo ha però reagito con carattere a cavallo tra la fine del secondo e l'inizio del terzo quarto (break di 10-2 dopo la pausa lunga). Dopo una lunga fase punto a punto, gli uno contro uno di Nkamhoua hanno permesso a Varese di dare la spallata decisiva nel finale. Decisivo il 51,6% dall'arco fatto registrare dagli ospiti, guidati anche dalla solida prestazione di Alviti. Per la Dinamo, invece, non sono bastati i 20 punti con 6 assist di Buie e i 16 di McGlynn.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:41
D, esordio con vittoria per l´Alghero
Parte nel migliore dei modi l’avventura nel campionato di Divisione Regionale 1 per la SAP Alghero, che supera la CMB Porto Torres con il punteggio di 80–67. Le immagini dell´esultanza
27/9Pallacanestro Alghero: Cresci e Costa istruttori nazionali
25/9Le Women volano alla regular season di Eurocup
22/9Dinamo: torna il basket in classe
15/9Nuoro Hoop City, Dinamo seconda
12/9Memorial Fonnesu e Zoagli: Sap compie 40 anni
11/9Coral Basket: arriva coach Ziranu per gli Under
29/8Pallacanestro Alghero: Al via i corsi di Minibasket
22/8La Dinamo riabbraccia Achille Polonara
18/8Coulibaly vola al Derthona Basket
12/8Aurora Murgia agli Europei in Romania
« indietro archivio basket »
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
6 ottobre
Palestina Libera, l’urlo da Alghero
6 ottobre
«In Cimitero situazione grave e pericolosa»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)