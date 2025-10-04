Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaScienze › Sardegna Ricerche: piano di attività
Cor 9:11
Sardegna Ricerche: piano di attività
Dopo la partecipata serie di otto incontri che tra giugno e luglio ha toccato Oristano, Olbia, Sanluri, Nuoro, Carbonia, Tortolì, Sassari e Cagliari, con oltre 500 partecipanti, Sardegna Ricerche organizza un nuovo appuntamento ad Alghero, venerdì 10 ottobre 2025, presso la sede di Porto Conte Ricerche
Sardegna Ricerche: piano di attività

ALGHERO - Dopo la partecipata serie di otto incontri che tra giugno e luglio ha toccato Oristano, Olbia, Sanluri, Nuoro, Carbonia, Tortolì, Sassari e Cagliari, con oltre 500 partecipanti, Sardegna Ricerche organizza un nuovo appuntamento ad Alghero, venerdì 10 ottobre 2025, presso la sede di Porto Conte Ricerche (Località Tramariglio), dalle ore 10:30 alle 13:30. L’incontro prosegue il percorso avviato nei mesi scorsi per promuovere capillarmente le opportunità di finanziamento attivate nell’ambito del Programma Regionale Sardegna FESR 2021–2027 e favorire il confronto con imprese, enti locali, università, centri di ricerca e attori del territorio. Un’iniziativa che, tappa dopo tappa, ha contribuito a costruire nuove connessioni nell’ecosistema regionale dell’innovazione.

Il Piano di Attività affidato a Sardegna Ricerche prevede 29 interventi, per una dotazione complessiva di 157,5 milioni di euro, organizzati secondo quattro assi prioritari: Ricerca e Innovazione (71,49%) – progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione collaborativa, startup e centri tecnologici. Digitalizzazione delle PMI (16,51%) – sostegno alla transizione digitale delle micro, piccole e medie imprese. Competenze per la Specializzazione Intelligente (9,21%) – rafforzamento delle competenze scientifiche e tecnologiche. Sostenibilità e materiali riciclati (1,21%) – incentivi a modelli produttivi sostenibili e circolari. L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali di Gavino Sini, Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche, di Raimondo Cacciotto, Sindaco di Alghero, e di Giuseppe Meloni, Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

Dopo l’intervento di Carmen Atzori, Direttrice Generale di Sardegna Ricerche, che introdurrà il Piano di Attività dell’Agenzia, Fabio Tore del Centro Regionale di Programmazione offrirà un inquadramento delle opportunità di finanziamento del PR Sardegna FESR 2021-2027. Seguirà poi l’illustrazione di dettaglio delle misure e dei bandi previsti nel Piano di Attività da parte dei responsabili di Sardegna Ricerche. La mattinata si concluderà con l’intervento di Riccardo Barbieri, Presidente di SFIRS S.p.A., che illustrerà gli strumenti di supporto alle imprese per la partecipazione ai bandi e con una sessione di domande e risposte con il pubblico. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
4/10/2025
Complessità e instabilità: Summer School a Porto Conte
Organizzata dai professori Plinio Innocenzi e Luca Malfatti del nuovo Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Sassari (UNISS), la scuola internazionale è stata sostenuta anche dal progetto PNRR e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia (Spoke 05 - Aerospace Science and Technology)
15/9Alghero culla delle biotecnologie
7/8Einstein Telescope: costituita Unità di Progetto
25/6Einstein Telescope protagonista all´Expo di Osaka
7/6Einstein Telescope, incontro in regione
26/5Zephorum, dalla Sardegna al Web summit
22/5Biobanca: presentazione del progetto a Pula
17/5Massimo Carpinelli alla guida del Crs4
13/5Al via sabato la terza edizione del Gerrei Astrofest
17/4A Pula nascerà il Centro di Ricerca Genetica
12/4Einstein Telescope: seminario a Sassari
« indietro archivio scienze »
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
7 ottobre
G20 Spiagge, Ornella Piras a Riccione
6 ottobre
Palestina, in piazza sventolano le bandiere



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)