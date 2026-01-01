Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaCronacaMeteo › Vento, freddo e neve: allarme meteo in Sardegna
S.A. 14:44
Vento, freddo e neve: allarme meteo in Sardegna
Avviso di condizioni meteo avverse a partire dalla mezzanotte di martedì 6 e sino alla mezzanotte di mercoledì 7 gennaio a causa del vento, freddo e neve attesi nelle prossime ore
Vento, freddo e neve: allarme meteo in Sardegna

CAGLIARI - Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile - Settore Meteo ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalla mezzanotte di martedì 6 e sino alla mezzanotte di mercoledì 7 gennaio a causa del vento, freddo e neve attesi nelle prossime ore. Si prevedono «precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 400 metri nella prima parte della giornata di domani».
Le nevicate - prosegue il bollettino - potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense, specie sul settore settentrionale. «Nel corso della giornata lo zero termico salirà gradualmente e con esso la quota delle nevicate. Contestualmente si avranno localmente basse temperature e formazioni di ghiaccio al suolo, nelle zone interne» avvisano dalla Protezione Civile.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/12Pioggia, temporali e freddo. Natale 2025 bagnato nell´Isola
14/12In Sardegna ritornano pioggia e temporali
4/12Neve sul Gennargentu e beltempo all´Immacolata
3/12Piove, strade chiuse e allagamenti
1/12Acquazzone, Alghero in tilt: allagamenti
24/11Temporali e vento: allerta meteo nell´Isola
20/11Crollo termico e neve in Sardegna
3/11Pioggia, lungomare di Alghero in tilt
29/10Allerta temporali nell´Oristanese
27/10Vento e mareggiate: allerta meteo
« indietro archivio meteo »
5 gennaio
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
6 gennaio
Carnevale Alghero 2026: avviso pubblico
5 gennaio
Cacciotto spegne allarmismi. A gennaio Comitato su sicurezza



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)