Alguer.itnotizieportotorresCronacaArresti › Droga e contanti: arrestato a Castelsardo
S.A. 15:27
Droga e contanti: arrestato a Castelsardo
Arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di detenzione di eroina, cocaina, marijuana e hashish ai fini di spaccio
Droga e contanti: arrestato a Castelsardo

CASTELSARDO - Durante la trascorsa settimana, a Castelsardo, nell’ambito delle attività di pattugliamento finalizzate al controllo alla circolazione stradale, intensificate in concomitanza delle festività, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di detenzione di eroina, cocaina, marijuana e hashish ai fini di spaccio. I militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo l’uomo mentre era alla guida della sua vettura. Il suo atteggiamento da subito nervoso e infastidito hanno insospettito i Carabinieri che hanno rinvenuto 2 involucri in cellophane contenenti eroina, del peso complessivo lordo di 4,21 grammi, inoltre all’interno dell’abitacolo è stato scovato anche un bastone tonfa.

Pertanto l’attività d’indagine è stata estesa all’abitazione dell’uomo e qui sono stati rinvenuti 2 bilancini di precisione, 1 grinder, la somma in denaro contante di 2400 euro, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio, e 9 grammi di marijuana, 0,45 grammi di hashish e 0,50 grammi di cocaina. Lo stupefacente, il materiale per la pesatura della droga, il bastone sfollagente e il denaro sono stati quindi posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale il Giudice ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione presso un presidio delle Forze dell’Ordine.
