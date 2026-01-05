Alguer.it
Carnevale Alghero 2026: avviso pubblico
Spettacoli dal vivo, arti performative e di strada, musica, teatro, danza e performance itineranti. Domande sino a 20 gennaio 2026
ALGHERO - Nell’ambito della programmazione culturale per l’anno 2026, la Fondazione Alghero in occasione delle festività del Carnevale 2026, intende promuovere una serie di iniziative volte a vivacizzare il tessuto sociale e commerciale della città, offrendo occasioni di intrattenimento, socializzazione e crescita culturale rivolte sia alla comunità locale sia ai visitatori. Pubblicata un'indagine esplorativa finalizzata al reperimento di proposte artistiche: Il programma dovrà essere rivolto a un pubblico eterogeneo, intercettando differenti fasce d’età e target di fruitori, attraverso una pluralità di linguaggi artistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spettacoli dal vivo, arti performative e di strada, musica, teatro, danza e performance itineranti. Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo di manifestazione di interesse e trasmetterlo entro e non oltre le ore 12 di martedì 20 gennaio 2026.
5/1/2026
