L'Alghero vince contro il Bonorva. 17 vittorie: è record nazionale

S.A. 21:54
S.A. 21:54
L'Alghero vince contro il Bonorva
17 vittorie: è record nazionale
Un altro record per la formazione giallorossa che ghiude il girone d’andata con sole vittorie: 17 su 17. L’unica squadra in Italia dalla Promozione alla Serie A Campionato di Promozione. Oggi doppietta di Barboza
ALGHERO - L’Alghero fa valere il fattore campo e conquista tre punti pesantissimi nella 17a giornata di campionato, superando il Bonorva per 2-1 in una sfida equilibrata e ricca di episodi. La gara inizia puntuale alle 15.00, con le due squadre attente e ordinate: nei primi minuti non si registrano occasioni clamorose, ma entrambe provano a costruire gioco. Il match si sblocca al 19’: punizione laterale di Barboza che calcia direttamente verso la porta, Mannoni tenta l’intervento ma il pallone termina in rete per l’1-0 giallorosso.

Il Bonorva prova a reagire: al 23’ Samuele Pinna tenta la sterzata in area ma scivola al momento decisivo. Al 33’ Madeddu ci prova dalla distanza senza inquadrare la porta, mentre al 38’ è ancora Pinna a rendersi pericoloso, con un tiro che esce di poco. Al 43’ arriva l’occasione più nitida per gli ospiti: Saba serve Madeddu sulla destra, cross in mezzo e deviazione ravvicinata che termina alta. Si va al riposo sull’1-0 per l’Alghero. Nella ripresa il Bonorva entra con maggiore determinazione. Al 51’ Saba prende iniziativa personale e conclude sul primo palo, sfiorando il pareggio. Due minuti dopo arriva il calcio di rigore per gli ospiti: fallo su Saba e Madeddu dal dischetto spiazza Piga per l’1-1.
La reazione dell’Alghero è immediata. Al 61’ Paolo Pinna affonda sulla fascia e serve Puttolu, che con una serie di dribbling entra in area e subisce fallo: è rigore. Dal dischetto Barboza è glaciale, spiazza Mannoni e firma la doppietta personale che vale il 2-1.

Nel finale il match resta vivo: l’Alghero sfiora il tris con Marras, fermato da Mannoni, mentre il Bonorva prova fino all’ultimo a riequilibrare la gara. Al 92’ brivido per i giallorossi con Roccuzzo che colpisce la traversa con un destro potente in area. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: al “Pino Cuccureddu” termina 2-1. L’Alghero conquista un’altra vittoria di carattere, trascinato dalla doppietta di Barboza, e consolida il suo cammino in campionato.

ALGHERO-BONORVA 2-1
ALGHERO: Piga, Baraye, Fadda, A. Pinna, Marcangeli, Barboza, P. Pinna, Roccuzzo, Mula, Puttolu, Scognamillo. In panchina: Carta, Nieddu, Mereu, Martinelli, Virdis, Marras A., Cossu, Chessa, Daga. Allenatore: Mauro Giorico. BONORVA: Mannoni, Sanna, Jara, Cordoba, Zappareddu, Pinna, Saba, Madeddu, Camara, Caddeo, Soro. In panchina: El Marrakchi, Gutierrez, Chelo, Vassallo, F. Sanna, Silanos, Spanu, Matassa, Cocco. Allenatore: Michele Pulina ARBITRO: Nicolò Fronteddu di Nuoro. RETI: Barboza (ALG), Madeddu (BON), Barboza (ALG).
6 gennaio
Vento, freddo e neve: allarme meteo in Sardegna
5 gennaio
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
6 gennaio
Carnevale Alghero 2026: avviso pubblico



