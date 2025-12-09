 Skin ADV
S.A. 19:26
Convegno sull´Archeoastronomia a Sassari
L’evento indaga sugli affascinanti legami tra il cielo e gli edifici dell’antichità e si terrà venerdì 12 dicembre nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna
Convegno sull´Archeoastronomia a Sassari

SASSARI - Gli antichi studiavano il cielo e regolavano la propria esistenza in base alle stelle e la Sardegna è ricca di testimonianze che avvalorano questa tesi. Le ultime scoperte sulle relazioni tra resti archeologici e allineamenti astrali saranno illustrate durante la XIV edizione del convegno di archeoastronomia “La misura del tempo”, in programma venerdì 12 dicembre dalle 9.30, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto a Sassari. L’appuntamento è organizzato dal Circolo culturale Aristeo e dalla Società astronomica turritana con patrocinio della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari, d’intesa con le più accreditate istituzioni nell’ambito dell’archeoastronomia e della astronomia culturale.

I lavori saranno aperti da Paolo Colona dell’Accademia delle Stelle che parlerà dei riferimenti stellari e i sistemi calendariali nel testo di Esiodo Le opere e i giorni. L’archeologo Marina De Franceschini e l’archeoastronomo Giuseppe Veneziano illustreranno poi l’orientamento astronomico della Rocca di Cerere a Enna. Elio Antonello dell’Osservatorio astronomico di Brera proporrà quindi alcuni esempi su come determinare date antiche con metodi astronomici, mentre Flavio Carnevale, dell’Università La Sapienza di Roma, chiuderà la sessione mattutina sul tema “Oltre le barriere del rilievo: una proposta metodologica per un archeometria più accessibile”.

Nel pomeriggio, dedicato a tematiche regionali, Alberto Cora dell’Istituto nazionale di astrofisica di Torino illustrerà un’analisi statistica della rappresentazione delle Pleiadi sulla stele di Madau a Fonni. L’archeologa Giuseppina Marras, Simonetta Castia del Circolo culturale Aristeo e Michele Forteleoni della Società astronomica turritana parleranno poi del fenomeno megalitico in Goceano, con particolare riferimento al circolo di Pes’a culu a Bultei. Castia e Forteleoni indicheranno quindi nuove letture archeoastronomiche del complesso funerario di Li Muri ad Arzachena. Chiuderà i lavori l’architetto Serena Noemi Cappai, che illustrerà lo schema compositivo, geometrico e proporzionale della torre nuragica.

Nella foto: Li Muri
