Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariPoliticaSanità › Terapia semi intensiva al Brotzu: approvato progetto
S.A. 17:38
Terapia semi intensiva al Brotzu: approvato progetto
Approvato il progetto per la realizzazione di un reparto di Terapia Semintensiva-Intensiva Pediatrica presso il Presidio ospedaliero San Michele dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Il nuovo reparto prevede sei posti letto dedicati e un ambulatorio in grado di eseguire procedure mediche complesse, diagnostiche o terapeutiche, che non richiedono ricovero ospedaliero
Terapia semi intensiva al Brotzu: approvato progetto

CAGLIARI - La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il progetto per la realizzazione di un reparto di Terapia Semintensiva-Intensiva Pediatrica presso il Presidio ospedaliero San Michele dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Il nuovo reparto prevede sei posti letto dedicati e un ambulatorio in grado di eseguire procedure mediche complesse, diagnostiche o terapeutiche, che non richiedono ricovero ospedaliero. Il provvedimento si inserisce nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2024-2029, all’interno dell’obiettivo strategico “Ospedale dei bambini”, e risponde a una criticità storica: la Sardegna è oggi l’unica regione italiana priva di posti letto di Terapia Intensiva Pediatrica.

Il progetto prevede una attuazione progressiva: una prima fase con l’attivazione immediata di posti letto dedicati e il rafforzamento dei percorsi di emergenza e trasporto pediatrico, e una seconda fase con la piena realizzazione del reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, destinato a diventare un punto di riferimento regionale e un nodo centrale della rete pediatrica. Alla ARNAS G. Brotzu è stato affidato il compito di avviare il percorso assistenziale, elaborare un piano operativo pluriennale con fasi successive di attuazione, indicando tempi, risorse economiche e professionali necessarie, nonché modalità di monitoraggio e valutazione, volto a garantire la progressiva attivazione del servizio, la sua sostenibilità economica e organizzativa e a collaborare con le istituzioni regionali e nazionali per reperire le risorse necessarie. L’obiettivo è garantire un servizio sostenibile, qualificato e capace di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:18
«Ritardi incivili per algherese malata di Sla»
Da circa tre mesi Alessandra non è più in grado di parlare. Il medico ha prescritto un comunicatore oculare che però l´ufficio competente non ha ancora consegnato. Ritardi anche sulla consegna della carrozzina: la denuncia del consigliere della Lega Michele Pais
3/1/2026
Areus: 278 soccorsi a Capodanno, 2 ad Alghero
Nell’area dei principali concerti l’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza ha predisposto un potenziamento con mezzi India (con infermiere a bordo) che hanno gestito 7 richieste di soccorso a Sassari, una ad Olbia e 2 ad Alghero
3/1/2026
Ponti apre nuova fase per Aou Sassari
Nato a Paulilatino nel 1963, Serafinangelo Ponti è stato individuato tra i professionisti inseriti nell’elenco nazionale dei Direttori generali. L’incarico ha una durata di tre anni
2/1Due motorhome per gli screening oncologici
31/12Sanità, ecco i nuovi direttori scelti dalla Regione
30/12Donazione e trapianti: nuove risorse
30/12«Sanità, un anno perso ad Alghero»
29/12«Fallimento certificato, fermatevi»
29/12Commissari decaduti, è il caos. Pais: stop trasferimento Marino
29/12La lettera: sanità algherese allo sfascio
29/12«Sanità sarda, caos e preoccupazione»
24/12«Commissari decaduti: ora stop per cambio al Marino»
24/12Al Brotzu nuova terapia per la beta-talassemia
« indietro archivio sanità »
5 gennaio
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
5 gennaio
Cacciotto spegne allarmismi. A gennaio Comitato su sicurezza
5 gennaio
Il Coro Francesco d’Assisi festeggia il trentennale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)