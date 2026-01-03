S.A. 17:38 Terapia semi intensiva al Brotzu: approvato progetto Approvato il progetto per la realizzazione di un reparto di Terapia Semintensiva-Intensiva Pediatrica presso il Presidio ospedaliero San Michele dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Il nuovo reparto prevede sei posti letto dedicati e un ambulatorio in grado di eseguire procedure mediche complesse, diagnostiche o terapeutiche, che non richiedono ricovero ospedaliero



CAGLIARI - La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il progetto per la realizzazione di un reparto di Terapia Semintensiva-Intensiva Pediatrica presso il Presidio ospedaliero San Michele dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Il nuovo reparto prevede sei posti letto dedicati e un ambulatorio in grado di eseguire procedure mediche complesse, diagnostiche o terapeutiche, che non richiedono ricovero ospedaliero. Il provvedimento si inserisce nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2024-2029, all’interno dell’obiettivo strategico “Ospedale dei bambini”, e risponde a una criticità storica: la Sardegna è oggi l’unica regione italiana priva di posti letto di Terapia Intensiva Pediatrica.



Il progetto prevede una attuazione progressiva: una prima fase con l’attivazione immediata di posti letto dedicati e il rafforzamento dei percorsi di emergenza e trasporto pediatrico, e una seconda fase con la piena realizzazione del reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, destinato a diventare un punto di riferimento regionale e un nodo centrale della rete pediatrica. Alla ARNAS G. Brotzu è stato affidato il compito di avviare il percorso assistenziale, elaborare un piano operativo pluriennale con fasi successive di attuazione, indicando tempi, risorse economiche e professionali necessarie, nonché modalità di monitoraggio e valutazione, volto a garantire la progressiva attivazione del servizio, la sua sostenibilità economica e organizzativa e a collaborare con le istituzioni regionali e nazionali per reperire le risorse necessarie. L’obiettivo è garantire un servizio sostenibile, qualificato e capace di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure.