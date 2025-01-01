Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaScienze › Porto Conte Ricerche celebra il World Pasta Day
Cor 13:07
Porto Conte Ricerche celebra il World Pasta Day
In occasione del World Pasta Day, l’evento di rilevanza mondiale che celebra l´alimento iconico dell´italianità (di cui l’Italia è primo produttore, esportatore e consumatore), Porto Conte Ricerche organizza un importante convegno dedicato all´approfondimento scientifico e normativo.
Porto Conte Ricerche celebra il World Pasta Day

ALGHERO - Quest'anno si celebra la 27ª edizione della giornata mondiale, e per l'occasione, Porto Conte Ricerche convoca il convegno dal titolo "Pasta di qualità: produzione, conservazione e sicurezza". L'evento mira a focalizzare l'attenzione su temi cruciali che spaziano dalla produzione e conservazione della pasta, al suo ruolo essenziale nell'alimentazione, fino alla prevenzione delle frodi alimentari.

Il convegno si terrà venerdì 24 ottobre prossimo presso la sede del Porto Conte Ricerche a Tramariglio, con inizio alle ore 10 e conclusione prevista per le 13.30. L'appuntamento vedrà la partecipazione di un panel di esperti di altissimo livello nel settore alimentare e normativo: La Prof.ssa Teresa De Pilli, docente del corso di Scienze e tecnologie alimentari presso l’Università degli Studi di Foggia. Il Dott. Stefano Zardetto, tecnologo alimentare e docente presso l’Università degli Studi di Padova.

Il Dott. Luigi Nuvoli, funzionario dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). La Dott.ssa Giovanna Maria Ghiani, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Cagliari e specialista in Scienza dell’alimentazione. L'incontro è rivolto a operatori del settore, tecnologi alimentari, nutrizionisti e a tutti coloro che desiderano approfondire le garanzie di eccellenza di questo prodotto fondamentale per la dieta mediterranea.
