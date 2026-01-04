S.A. 14:00 FC Alghero perde sul campo del Sorso 1930 La FC Alghero esce sconfitta per 3 a 0 ma guarda già ai prossimi impegni, consapevole che la corsa salvezza passerà soprattutto dalle gare casalinghe. La prossima domenica sfida contro il Badesi



ALGHERO - La FC Alghero esce sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro il Sorso, al termine di una gara in cui il risultato finale risulta penalizzante rispetto a quanto espresso soprattutto nella ripresa. L’avvio di gara vede il Sorso partire con maggiore intraprendenza: al 2’ Fini conclude verso la porta, ma Dore controlla senza difficoltà. Al 4’ è Muglia a rendersi pericoloso, trovando la pronta risposta del nostro portiere, bravo a deviare in calcio d’angolo. Al 32’ i padroni di casa sbloccano il risultato con Muglia, il cui tiro dalla destra colpisce l’interno del palo e termina in rete. Nel finale di primo tempo, dopo una punizione di Pintus di poco alta, il Sorso raddoppia sfruttando un’ indecisione difensiva: Virdis firma il 2-0 con cui si va all’intervallo.



Nel secondo tempo la FC Alghero rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo e crea diverse occasioni per accorciare le distanze. Al 55’ Pintus, servito da Spanu, impegna il portiere di casa che respinge; sul successivo corner Puledda sfiora il gol con un colpo di testa di poco a lato. Al 58’ ancora Pintus protagonista, questa volta su punizione dal limite, con il pallone che termina di pochissimo sopra la traversa. Nel momento migliore dei giallorossi, il Sorso riesce a gestire il vantaggio e, all’84’, approfitta di una nuova disattenzione difensiva per trovare il gol del definitivo 3-0 con Mura. La FC Alghero prende atto del risultato e guarda già ai prossimi impegni, consapevole che la corsa salvezza passerà soprattutto dalle gare casalinghe. A partire da domenica prossima, quando al “Pintore - Caddeo” di Olmedo arriverà il Badesi, appuntamento fondamentale per tornare a fare punti e dare continuità al lavoro della squadra.



SORSO 1930 - FC ALGHERO 3-0

SORSO 1930: Pittalis, Manconi, Virdis, Cagnoni (43’ st Polo), Mura, Mereu (42’ st Salis), Fini (43’ st Senes), Monaco, Luca, Muglia (32’ st Mudadu), Fancellu (45’ pt Puggioni).

A disposizione: Scanu, Cossu.

Allenatore: Giacomo Cocco

FC ALGHERO: Dore, Peana (44’ st Orizi), Cingotti, Spanu (44’ st Pinna), Correddu, Gnani, Federici (20’ st Porcu), Puledda, Nuoto (25’ st Serra Federico), Pintus, Zanda (31’ st Marrosu).

A disposizione: Sotgiu, Cherchi, Ardu, Carbone.

Allenatore: Andrea Peana

Arbitro: Claudia Venditti di Sassari

Reti: 32’ Muglia, 45’ Virdis, 84’ Mura