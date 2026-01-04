Alguer.it
14:00
FC Alghero perde sul campo del Sorso 1930
La FC Alghero esce sconfitta per 3 a 0 ma guarda già ai prossimi impegni, consapevole che la corsa salvezza passerà soprattutto dalle gare casalinghe. La prossima domenica sfida contro il Badesi
FC Alghero perde sul campo del Sorso 1930

ALGHERO - La FC Alghero esce sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro il Sorso, al termine di una gara in cui il risultato finale risulta penalizzante rispetto a quanto espresso soprattutto nella ripresa. L’avvio di gara vede il Sorso partire con maggiore intraprendenza: al 2’ Fini conclude verso la porta, ma Dore controlla senza difficoltà. Al 4’ è Muglia a rendersi pericoloso, trovando la pronta risposta del nostro portiere, bravo a deviare in calcio d’angolo. Al 32’ i padroni di casa sbloccano il risultato con Muglia, il cui tiro dalla destra colpisce l’interno del palo e termina in rete. Nel finale di primo tempo, dopo una punizione di Pintus di poco alta, il Sorso raddoppia sfruttando un’ indecisione difensiva: Virdis firma il 2-0 con cui si va all’intervallo.

Nel secondo tempo la FC Alghero rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo e crea diverse occasioni per accorciare le distanze. Al 55’ Pintus, servito da Spanu, impegna il portiere di casa che respinge; sul successivo corner Puledda sfiora il gol con un colpo di testa di poco a lato. Al 58’ ancora Pintus protagonista, questa volta su punizione dal limite, con il pallone che termina di pochissimo sopra la traversa. Nel momento migliore dei giallorossi, il Sorso riesce a gestire il vantaggio e, all’84’, approfitta di una nuova disattenzione difensiva per trovare il gol del definitivo 3-0 con Mura. La FC Alghero prende atto del risultato e guarda già ai prossimi impegni, consapevole che la corsa salvezza passerà soprattutto dalle gare casalinghe. A partire da domenica prossima, quando al “Pintore - Caddeo” di Olmedo arriverà il Badesi, appuntamento fondamentale per tornare a fare punti e dare continuità al lavoro della squadra.

SORSO 1930 - FC ALGHERO 3-0
SORSO 1930: Pittalis, Manconi, Virdis, Cagnoni (43’ st Polo), Mura, Mereu (42’ st Salis), Fini (43’ st Senes), Monaco, Luca, Muglia (32’ st Mudadu), Fancellu (45’ pt Puggioni).
A disposizione: Scanu, Cossu.
Allenatore: Giacomo Cocco
FC ALGHERO: Dore, Peana (44’ st Orizi), Cingotti, Spanu (44’ st Pinna), Correddu, Gnani, Federici (20’ st Porcu), Puledda, Nuoto (25’ st Serra Federico), Pintus, Zanda (31’ st Marrosu).
A disposizione: Sotgiu, Cherchi, Ardu, Carbone.
Allenatore: Andrea Peana
Arbitro: Claudia Venditti di Sassari
Reti: 32’ Muglia, 45’ Virdis, 84’ Mura
4/1/2026
L´Alghero in campo all´Epifania
Martedì 6 gennaio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero affronterà il Bonorva, nel Campionato di Promozione girone B (17a giornata). Fischio d’inizio alle ore 15
5 gennaio
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
5 gennaio
Cacciotto spegne allarmismi. A gennaio Comitato su sicurezza
5 gennaio
Il Coro Francesco d’Assisi festeggia il trentennale



