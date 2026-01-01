S.A. 8:36 Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero Nella notte di sabato sono stati danneggiati alcuni infissi in vetro e il portone d’ingresso ma fortunatamente nessun ferito e nessuna evacuazione per le famiglie residenti in via Venezia. In quelle stesse ore incendiata una vettura nel quartiere di Sant'Agostino



ALGHERO - Bomba carta nella notte di sabato ad Alghero contro un condominio. Il grave episodio è avvenuto in via Venezia davanti al portone d’ingresso di un palazzo. Sono stati danneggiati alcuni infissi in vetro e il portone d’ingresso ma fortunatamente nessun ferito. Nessuna delle famiglie residenti è stata evacuata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Nella stessa notte, in via Palomba, nel quartiere di Sant'Agostino, è andata a fuoco un'auto. La natura del gesto sarebbe dolosa e l'accaduto riapre un capitolo allarmante tra i cittadini algheresi.