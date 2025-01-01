S.A. 11:14 A Novembre il Challenge Riviera del Corallo Conto alla rovescia per la manifestazione motoristica valevole per il campionato italiano, organizzata dal Team Alghero Corse. L´appuntamento quest´anno è anticipato all´ultimo fine settimana di novembre 29/30) e si svolgerà sempre presso la Pista del Corallo



Sarà ancora una volta ultima gara di campionato italiano il Challenge “Riviera del Corallo” che in questo 2025 anticipa ed è programmato nel fine settimana del 29e 30 Novembre. La competizione che assegna anche il prestigioso titolo di campione italiano di Formula Challenge, rappresenta un appuntamento fisso e programmato da pubblico e piloti che si sfideranno sulla Pista “Riviera del Corallo”. Un percorso di 1.270 Km sul quale si disputeranno 3 manche di 3 giri ciascuna. La titolazione a campionato italiano, una volta che saranno aperte le iscrizioni, porterà ad Alghero piloti da diverse parti dello stivale e tanti saranno i piloti sardi, di cui molti algheresi che si sfideranno in pista. La macchina organizzativa del TAC scalda i motori e a breve comunicherà la data dell’apertura delle iscrizioni.