Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportAutomobilismo › A Novembre il Challenge Riviera del Corallo
S.A. 11:14
A Novembre il Challenge Riviera del Corallo
Conto alla rovescia per la manifestazione motoristica valevole per il campionato italiano, organizzata dal Team Alghero Corse. L´appuntamento quest´anno è anticipato all´ultimo fine settimana di novembre 29/30) e si svolgerà sempre presso la Pista del Corallo
A Novembre il Challenge Riviera del Corallo

ALGHERO - Si riaccendono i motori per l’organizzazione del settimo Challenge “Riviera del Corallo”, manifestazione motoristica organizzata dal Team Alghero Corse in collaborazione con ACI Sassari, Comune di Alghero e Fondazione Alghero. La competizione, ormai un appuntamento fisso dell’autunno sportivo algherese, quest’anno anticipa a fine novembre nel week end del 29/30, sulla Pista “Riviera del Corallo”.

Sarà ancora una volta ultima gara di campionato italiano il Challenge “Riviera del Corallo” che in questo 2025 anticipa ed è programmato nel fine settimana del 29e 30 Novembre. La competizione che assegna anche il prestigioso titolo di campione italiano di Formula Challenge, rappresenta un appuntamento fisso e programmato da pubblico e piloti che si sfideranno sulla Pista “Riviera del Corallo”. Un percorso di 1.270 Km sul quale si disputeranno 3 manche di 3 giri ciascuna. La titolazione a campionato italiano, una volta che saranno aperte le iscrizioni, porterà ad Alghero piloti da diverse parti dello stivale e tanti saranno i piloti sardi, di cui molti algheresi che si sfideranno in pista. La macchina organizzativa del TAC scalda i motori e a breve comunicherà la data dell’apertura delle iscrizioni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
25/9«Addio rally, la sinistra chieda scusa»
24/9Rally, non facciamoci prendere in giro
24/9Wrc ad ottobre ad Alghero, poi Roma
23/9«Rally in Sardegna spot per l´Italia intera»
23/9«Rally mondiale, i contratti si rispettano»
23/9«Senza rally durissimo colpo alla Sardegna»
22/9«Rally mondiale, solo ipocrisia e faziosità»
22/9Addio al rally, s´infiamma lo scontro ad Alghero
21/9«Todde incapace di difendere il Wrc»
20/9«Lo scippo del rally è di FdI, ora mobilitiamoci»
« indietro archivio automobilismo »
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
8 ottobre
Gianmarco Manca: 15 anni dalla sua scomparsa
8 ottobre
Ad Alghero il Generale Rizzo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)