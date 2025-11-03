Cor 16:59 «Scala Piccada, atti in ritardo serve rispetto» Serve più rispetto sottolineano Forza Italia Alghero, Udc, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero, per predisporre con adeguato preavviso le ordinanze di viabilità, evitando i gravi disagi ai residenti, che quest’anno si son trovati a fare i conti con comunicazioni tardive e chiusure improvvise



ALGHERO - «Solo il 31 ottobre, nello stesso giorno della pubblicazione della lista degli ammessi alla gara, la Giunta comunale ha deliberato il patrocinio per la storica Cronoscalata Alghero–Scala Piccada. Un segnale del ritardo con cui questa Amministrazione affronta persino le iniziative storiche, di maggior rilievo per la città», dichiarano i gruppi consiliari di Forza Italia, UDC, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero. «Come centrodestra, richiamiamo l’Amministrazione a muoversi per tempo, non solo per consentire agli organizzatori di lavorare con serenità, ma soprattutto per predisporre con adeguato preavviso le ordinanze di viabilità, evitando i gravi disagi ai residenti, che quest’anno si son trovati a fare i conti con comunicazioni tardive e chiusure improvvise».



«Allo stesso modo – aggiungono le forze del centrodestra – chiediamo che si intervenga con urgenza per risolvere i problemi di illuminazione pubblica nei quartieri di Alghero. Durante i giorni di preparazione della manifestazione, i team hanno lavorato in un’area completamente al buio, una condizione che i residenti segnalano da tempo e che non è più accettabile».



«La Cronoscalata è una manifestazione di enorme valore sportivo e identitario per Alghero e per la Sardegna. Una gara che, sin dalla sua ideazione da parte del marchese Franco di Suni, ha fatto la storia dell’automobilismo sardo, ospitando campioni come Simone Faggioli, Mauro Nesti, Omar Magliona ed Ezio Baribbi. È quindi inaccettabile che un evento di tale portata venga gestito sempre in ritardo, senza un minimo di programmazione e pianificazione preventiva.» «Serve più rispetto per chi organizza e per chi vive il territorio. La Cronoscalata Alghero–Scala Piccada è un patrimonio della città, un evento che unisce sport e promozione turistica. L’Amministrazione abbandoni la gestione approssimativa e lavori con anticipo e responsabilità per non compromettere il futuro di questa manifestazione storica» chiudono Forza Italia – UDC – Lega – Fratelli d’Italia - Prima Alghero.