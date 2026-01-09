Alguer.it
Cor 17:41
Controlli a tappeto tra Sassari e Alghero
Nel corso del fine settimana il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari ha condotto mirate attività di controllo del territorio, intensificando la propria presenza sulle strade e nei centri abitati al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme
Controlli a tappeto tra Sassari e Alghero

ALGHERO - Nel corso del fine settimana il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari ha condotto mirate attività di controllo del territorio, intensificando la propria presenza sulle strade e nei centri abitati al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme. L'attività operativa ha consentito l’arresto di 3 persone, in particolare un soggetto è stato tratto in arresto per evasione essendo stato trovato al di fuori della propria abitazione e avendo manomesso il dispositivo elettronico di controllo che gli era stato applicato, un altro è stato invece arrestato per lesioni personali ad esercente attività ausiliarie a professione sanitaria avendo aggredito le guardie giurate addette al servizio di sicurezza complementare presso il pronto soccorso di un ospedale della provincia.

Inoltre un uomo è stato arrestato per tentata estorsione, atti persecutori e lesioni personali mediante uso di armi commessi in danno di un altro giovane. Inoltre sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie 10 soggetti, di cui 2 per furto commesso ai danni di esercizi commerciali, 2 per maltrattamenti in famiglia: in un caso un uomo si è introdotto con violenza all’interno dell’abitazione della ex convivente e nel secondo il soggetto ha aggredito fisicamente e verbalmente la ex moglie che si trovava in compagnia dei figli minorenni. Infine 2 uomini sono stati deferiti perché, armati, hanno aggredito il vicino di casa per futili motivi riconducibili all’utilizzo di una stradella di passaggio.

A seguito delle attività sono state rinvenute e poste sotto sequestro le seguenti armi: 1 taglierino completo di lama, 1 ascia con manico in legno, 1 bastone sfollagente, 3 roncole, 1 martello a “piccozza”, 1 mazzetta da kg 1,250 e 2 forbici da potatura. Ulteriori 2 soggetti sono stati poi deferiti dal Nucleo Operativo Ecologico nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela paesaggistica ambientale e al contrasto delle alterazioni paesaggistiche del territorio. In particolare, a seguito di due distinti interventi, i militari dell’Arma hanno accertato che i 2 uomini avevano realizzato 2 discariche non autorizzate di rifiuti speciali, in parte pericolosi.

È stata inoltre rivolta particolare attenzione al controllo della viabilità, infatti durante le notti di festa sono stati incrementati i posti di controllo utilizzando etilometri e precursori per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti. Tale attività di prevenzione ha portato alla contestazione di 4 violazioni per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro di 8 patenti di guida e il sequestro di 7 veicoli. Complessivamente, sono state elevate 32 contravvenzioni al Codice della Strada. L’attività dell'Arma non si è limitata alla sola repressione: sono stati infatti effettuati 6 interventi di soccorso a favore di cittadini in difficoltà, a testimonianza della vicinanza dei Carabinieri alla popolazione per ogni situazione di necessità. I controlli proseguiranno con la medesima intensità anche nelle prossime settimane.
