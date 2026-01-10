Pierluigi Saiu 21:47 L'opinione di Pierluigi Saiu Una giunta incapace di governare



È una giunta incapace di governare quella di Alessandra Todde. Incapace di approvare il piano dí dimensionamento della rete scolastica e per questo commissariata dal governo. Incapace di guidare i processi e difendere gli interessi della Sardegna. Per coprire la loro inadeguatezza, sul dimensionamento scolastico, parleranno di difesa dell’autonomia ma il risultato è che proprio grazie alla loro inadeguatezza la nostra autonomia viene calpestata di nuovo. Il PNRR prevede infatti obiettivi di riduzione del contingente dei dirigenti, obiettivi che devono rispettare tutte le regioni (tutte) e che vengono calcolati (con criterio uguale per tutti) sulla base della popolazione scolastica regionale.



Cos’ha fatto la regione Sardegna? Ha intanto beneficiato del differimento temporale, con lo spostamento dell’approvazione del piano dal 31 ottobre al 30 novembre, e poi, non avendo rispettato nemmeno questa proroga, è stata diffidata (con nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e di quelli agli Affari Europei) a farlo entro il 18 dicembre. La giunta (il 12 dicembre) delibera l’approvazione preliminare (non quella definitiva) del piano e non rispetta l’obiettivo di riduzione del contingente dei dirigenti scolastici. Per non assumersi la responsabilità di una scelta, la giunta guidata da Alessandra Todde decide di non decidere. Si fa commissariare dal governo, non rispettando i termini di approvazione del piano, e lascia che decidano a Roma.



Lo fa nel modo più offensivo per la nostra autonomia: rinunciando a svolgere la funzione di governo assegnata. È la stessa cosa che è successa per le aree idonee o per RWM. Questa giunta regionale finge di difendere l’autonomia. Lo fa nei post, nei comunicati stampa, nella propaganda costruita dal comunicatore grillino chiamato da Roma. Nei fatti però rinuncia a governare e, soprattutto, rinuncia a difendere la Sardegna. E così mentre loro fingono di protestare, a Roma decidono per la Sardegna, perché la giunta Todde non è stata in grado di farlo.



*consigliere comunale Nuoro, già assessore regionale