Promocamera rilancia il suo ruolo strategico Promocamera, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, traccia una nuova rotta per lo sviluppo economico del territorio: Al centro di questa trasformazione c'è la visione della Presidente Maria Amelia Lai, che punta a superare i vecchi schemi dell'assistenza alle imprese



SASSARI - Non si tratta di un semplice aggiornamento programmatico, ma di una ridefinizione profonda del ruolo dell’ente per il prossimo decennio: un laboratorio dinamico, un ponte verso l’esterno e un’infrastruttura di sviluppo capace di generare valore reale per le imprese. Al centro di questa trasformazione c’è la visione della Presidente Maria Amelia Lai, che punta a superare i vecchi schemi dell’assistenza alle imprese per approdare a un modello di "abilitazione" strategica.



«Il futuro che immaginiamo per Promocamera è fatto di visione, concretezza e responsabilità - sottolinea la Presidente Maria Amelia Lai. Non parliamo solo di un ente, ma del modo in cui immaginiamo il rapporto tra istituzioni, imprese e territorio. La nostra sfida è far sì che l'innovazione non sia più soltanto uno slogan, ma un metodo quotidiano per accompagnare le aziende nei processi di trasformazione digitale, organizzativa ed energetica. Promocamera deve essere il ponte tra Sardegna e mondo, aiutando le imprese a crescere senza perdere la propria identità».



Una governance coesa per il territorio. Questo ambizioso piano di rilancio è sostenuto con forza da tutto il Consiglio di Amministrazione, che opera in una logica di stretta sinergia e condivisione d'intenti con Vicepresidente Marina Deledda e i consiglieri Mario Ara, Marco Locci e Stefano Taras contribuiscono a definire strategie che rispondano con precisione alle peculiarità dei diversi comparti economici, dall'agroalimentare al terziario avanzato.



Il CdA è compatto nell'idea di una Promocamera - diretta da Luigi Chessa - che mette le imprese in condizione di agire, creando l'ecosistema ideale affinché le idee diventino progetti e i progetti si trasformino in occupazione. La strategia di Promocamera si articola su tre pilastri fondamentali: Innovazione come Metodo: L'ente si propone come un hub di competenze dove l’impresa trova orientamento e accompagnamento. L'obiettivo è anticipare i cambiamenti del mercato, supportando le filiere locali nell'adozione di nuove tecnologie e modelli organizzativi sostenibili. Internazionalizzazione 4.0: Superando il concetto tradizionale di fiera, Promocamera punta sulla costruzione di relazioni stabili e sull'attrazione di investimenti.



L'internazionalizzazione diventa così uno strumento per rendere le filiere locali competitive sui mercati globali, mantenendo ben salde le radici territoriali. Rigenerazione e "Metri di Futuro": Una scelta coraggiosa riguarda il patrimonio immobiliare. È già stata avviata la riqualificazione di un padiglione oggi obsoleto per trasformarlo in uno spazio moderno, flessibile e aperto. Un luogo d'incontro per eventi, progettazione e cooperazione che non sarà più considerato un costo, ma un'opportunità strategica. "Qui si investe, qui si costruisce, qui si immagina il domani," è il messaggio lanciato dalla governance. In definitiva, la nuova strategia rafforza il ruolo della Camera di Commercio di Sassari come motore dello sviluppo, rimettendo al centro le imprese e restituendo al territorio una rinnovata fiducia nel futuro.v