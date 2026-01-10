Cor 17:33 WizzAir apre l´Alghero-Belgrado Grazie ai continui investimenti nell´aeroporto di Alghero, Wizz Air ha messo a disposizione dall’inizio delle operazioni nel 2013 oltre 800mila posti a disposizione dei passeggeri sardi, trasportando oltre 600mila passeggeri da e per l’Aeroporto “Riviera del Corallo”



ALGHERO - Wizz Air, terza compagnia area in Italia per quota di mercato, annuncia la nuova rotta Alghero-Belgrado. Il vettore continua così la sua espansione nel mercato italiano, di fondamentale importanza per la compagnia e primo mercato per passeggeri trasportati su tutto il network della compagnia, fornendo una nuova opportunità di viaggio per i passeggeri sardi. Il nuovo collegamento, operato tre volte a settimana da aeromobili Airbus A321neo, prenderà il via durante la prossima stagione estiva, il 30 marzo 2026, e collegherà Alghero a Belgrado ogni lunedì, mercoledì e venerdì. I biglietti per la nuova rotta sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale di WIZZ con tariffe a partire da 29,99€.



Il rafforzamento dell'offerta dall'Aeroporto di Alghero prosegue con questa nuova rotta, consolidando un percorso di crescita che vede già attivi cinque collegamenti strategici verso l'Europa Orientale e Centrale. Grazie alle rotte per Tirana, Sofia, Varsavia, Bucarest e Budapest, Wizz Air offre, dallo scalo sardo, opportunità di viaggio verso capitali di notevole interesse culturale ed economico. Questa continua espansione permette di offrire ai passeggeri del territorio collegamenti diretti verso destinazioni internazionali di rilievo, agevolando sia il turismo in uscita verso mercati in forte ascesa, sia l'accessibilità della Sardegna verso nuovi flussi di visitatori europei.



Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: «L’apertura del collegamento tra Alghero e Belgrado segna una tappa fondamentale nel consolidamento della nostra presenza in Sardegna. Questa rotta nasce dalla volontà di accorciare le distanze tra l'isola e uno dei centri più dinamici dei Balcani, rispondendo a una domanda crescente di connettività internazionale di qualità. Crediamo fortemente nel potenziale di questa sinergia: la nuova tratta non solo arricchisce il ventaglio di opzioni per i viaggiatori locali, ma funge da catalizzatore per lo sviluppo dei flussi turistici e commerciali tra le due regioni, dando la possibilità ai nostri passeggeri balcanici di scoprire con facilità una perla di straordinaria bellezza come Alghero. Questo investimento testimonia il nostro legame con lo scalo di Alghero, dove continuiamo a lavorare per generare valore economico e promuovere la mobilità europea. Siamo pronti a darvi il benvenuto a bordo per inaugurare insieme questo nuovo capitolo».



Silvio Pippobello, Amministratore Delegato Aeroporto di Alghero, ha dichiarato: «L’apertura del collegamento con Belgrado è pienamente coerente con la strategia di sviluppo dell’aeroporto di Alghero, orientata al consolidamento dei bacini tradizionali e alla diversificazione verso nuove aree internazionali complementari e non ancora servite. L’Europa centro-orientale rappresenta per noi un bacino strategico, in grado di generare traffico non solo nei mesi estivi, ma anche nelle stagioni intermedie, contribuendo in modo concreto alla riduzione della stagionalità. Con tre nuove rotte in avvio nel 2026, Wizz Air si conferma un partner strategico, capace di sostenere la crescita internazionale della destinazione Nord Sardegna e di offrire ai residenti del territorio nuove opportunità di collegamento verso destinazioni turistiche in forte espansione».