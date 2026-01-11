Cor 19:48 Nuove palme sul lungomare: 350mila euro Prosegue il lavoro di programmazione dall´amministrazione comunale di Alghero sul verde e sul decoro urbano, con forti investimenti per la riqualificazione e il miglioramento estetico della città



ALGHERO - Dopo l’affidamento delle opere di maquillage del Parco Manno, al centro di un progetto di manutenzione straordinaria da 190 mila euro per il rifacimento della pavimentazione con abbattimento delle barriere architettoniche, implementazione giochi inclusivi, realizzazione area fitness riabilitativa e messa a dimora di nuove specie alberate, l’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto vara a stretto giro un'altra iniziativa di riqualificazione del verde urbano della città, con immissione di risorse pari a circa 350 mila euro.



«Sul verde urbano è in corso un progetto di ampio respiro che abbiamo voluto avviare fin dall’insediamento, mirato a restituire ordine e decoro alla città, per renderla sempre più bella e accogliente – spiega il Sindaco – e lo stiamo facendo con importanti investimenti, attivati fin da subito, anche tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini». Diviso in due lotti da 173 mila euro ciascuno, il progetto prevede due distinti affidamenti in via di definizione per la messa a dimora di palme da posizionare nel lungomare Barcellona e di palme e alberi da impiantare in via Lido, via Cagliari e Piazza Sant’Erasmo. Il primo affidamento prevede la messa a dimora di 34 nuove palme nel lungomare Barcellona, del tipo “Phoenix Dactylifera”, che andranno a rimpiazzare le palme della specie Phoenix Canariensis decedute e rimosse diversi anni fa per causa dell’attacco del punteruolo rosso. Le nuove palme previste per la sostituzione delle precedenti rappresentano l'unica varietà di palma, già presente in città, in grado di restare immune al Punteruolo Rosso e in grado di contrastarne la proliferazione. Il secondo affidamento delle opere riguarda la messa a dimora di circa 80 palme e 170 alberi nelle aiuole stradali di via Lido, via Cagliari e in Piazza Sant’Erasmo. L’affidamento delle opere è quasi definito e le consegne dei cantieri sono in dirittura d’arrivo.



«Si tratta di un ulteriore e consistente intervento – afferma l’Assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro – che si aggiunge alle iniziative in corso per imprimere quel radicale cambiamento che la città richiede, per il suo aspetto, per la sua immagine e il suo decor»o. Nel mentre, intanto è in corso di esecuzione, attualmente nel quartiere della Pietraia, l’appalto delle potature cittadine attivato nel mese di novembre, giunto a metà programma. L’elenco delle via interessate dai lavori è lungo e comprende restyling su olmi, bagolari, pioppi, sophore, lecci e pini per circa 1.000 alberi.