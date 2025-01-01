Red 17:42 Sequestrò imprenditore ad Alghero: condannato Un 33enne algherese e un complice minorenne, lo scorso dicembre, avevano avvicinato un imprenditore della nautica e lo avevano picchiato e minacciato nel tentativo di estorcergli 50mila euro



ALGHERO - Nove anni e quattro mesi di reclusione: è la condanna inflitta oggi dal Tribunale di Sassari a Dimitri Iacono, il 33enne arrestato dalla Squadra mobile di Sassari per aver sequestrato, picchiato e minacciato con una pistola un imprenditore algherese per estorcergli 50mila euro. L'imputato, nel processo con rito abbreviato, era difeso dagli avvocati Elias Vacca e Marco Salaris. I fatti risalgono allo scorso dicembre quando il 33enne insieme ad un complice minorenne, fermarono un imprenditore nautico e lo costrinsero ad andare in una stradina campestre lungo la strada per Bosa dove lo picchiarono e minacciarono nel tentativo di rubargli l'ingente somma. Iacono era uscito poco tempo prima dal carcere dopo una condanna a 14 anni per un omicidio avvenuto nel febbraio del 2014.