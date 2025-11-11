Alguer.it
S.A. 16:18
Picchia la ex in strada e a casa: arresto a Sassari
Un uomo ha aggredito la sua ex compagna e un´amica mentre passeggiavano in centro. I maltrattamenti sono proseguiti poi nell´abitazione dove la coppia conviveva e dove sono intervenuti gli agenti che hanno arrestato l´aggressore
Picchia la ex in strada e a casa: arresto a Sassari

SASSARI - La notte scorsa, intorno alla mezzanotte, la Polizia di Stato è intervenuta in Corso Vittorio Emanuele a Sassari dove era stata segnalata un’aggressione da parte di un uomo a danno di due donne. I poliziotti della Sezione Volanti, giunti sul posto, hanno trovato il personale sanitario del 118
e due donne, una delle quali ha riferito di essere stata aggredita poco prima dall’ex compagno
mentre si trovava in compagnia di un’amica in via San Donato. Secondo quanto dichiarato, l’uomo, senza alcun motivo, l’avrebbe afferrata per la giacca, colpendola ripetutamente con dei pugni e scaraventandola contro un muro. L’amica, intervenuta in sua difesa, sarebbe stata a sua volta aggredita e minacciata di morte dall’uomo, datosi poi alla fuga.

La donna, temendo per la propria incolumità, ha voluto trascorrere l’intenzione di trascorrere la notte
in un altro luogo. Poco dopo l'una una nuova segnalazione è giunta al Commissariato per urla di aiuto provenienti dall’appartamento in cui la coppia conviveva. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, non udendo rumori riconducibili a una lite in atto, hanno comunque fatto accesso all’interno dello stabile e raggiunto l’appartamento indicato. Dopo aver intimato più volte l’apertura della porta, senza ottenere risposta, gli operatori hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, anche in considerazione dei numerosi precedenti specifici dell’uomo per maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa donna.

All’arrivo dei pompieri l’uomo ha infine aperto la porta dell’abitazione dove all’interno, gli
agenti hanno trovato la donna distesa sul letto, con un vistoso ematoma e segni di ecchimosi nella
zona occipitale sinistra. La vittima, in evidente stato di agitazione, ha indicato l’ex compagno come autore di una nuova aggressione. La giovane non avendo rintracciato la persona che avrebbe dovuto ospitarla in casa ha fatto rientro nell’abitazione e l’uomo, dopo averla fatta entrare, è andato nuovamente in escandescenza, colpendola. L’aggressore è stato immediatamente bloccato in flagranza di reato e tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.
La donna, assistita dal personale sanitario giunto presso gli Uffici della Questura, è stata poi
trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassari in codice arancione.
11/11/2025
