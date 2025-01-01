Alguer.it
Sassari: spaccia in casa coi figli minori
L’attività di spaccio veniva consumata in presenza dei due figli minori della donna che per la loro tutela sono stati temporaneamente affidati ad altri familiari
SASSARI - La notte scorsa i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna poiché resasi responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare i Carabinieri, a seguito di un mirato servizio di osservazione eseguito nei pressi di un’abitazione del centro storico, hanno notato un giovane che si avvicinava all’uscio della casa consegnando del denaro e ricevendo una dose di sostanza stupefacente, allontanandosi subito dopo. Prontamente bloccato l'uomo ha spontaneamente consegnato una dose di cocaina appena acquistata per la somma di 30 euro.

I militari dell’Arma hanno quindi deciso di approfondire il controllo all’interno dell’abitazione eseguendo un’approfondita perquisizione ed effettivamente la donna è stata trovata in possesso di 15 dosi di cocaina e 4 dosi di eroina, già confezionate e pronte per la vendita, oltre alla somma in denaro contante di 1910 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, atteso che la stessa risulta senza occupazione.

Nella circostanza i Carabinieri hanno altresì appurato che l’attività di spaccio veniva consumata in presenza dei due figli minori della donna che per la loro tutela sono stati temporaneamente affidati ad altri familiari. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati mentre la donna, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.
