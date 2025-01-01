Alguer.it
Nuoro: 39enne arrestato due volte
Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposto dal Tribunale di Oristano
MACOMER - Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposto dal Tribunale di Oristano. L’indagato, una prima volta, è stato sorpreso mentre bussava alla porta di casa dove abita la madre. L’intervento dei Carabinieri è stato richiesto dai familiari dell’uomo.

A procedere all’arresto i carabinieri delle Stazioni di Birori e i colleghi di Borore. Nella mattinata successiva è comparso dinanzi al Giudice, che ha disposto anche il divieto di dimora nel comune di Macomer. A distanza di un solo giorno il 39enne ha deciso nuovamente di presentarsi davanti casa del genitore.

L’epilogo per lui è stato lo stesso: rintracciato dopo poco dai carabinieri di Silanus e della Aliquota Radiomobile di Macomer, arrestato e accompagnato in carcere a Massama (OR). Questa volta il Giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.
