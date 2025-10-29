Alguer.it
Alguer.itnotizieolbiaCronacaArresti › Spaccia in centro: giovane arrestato ad Olbia
S.A. 8:22
Spaccia in centro: giovane arrestato ad Olbia
I carabinierii hanno individuato un giovane in possesso di circa un chilogrammo di hashish, suddiviso in panetti, oltre a una quantità di marijuana, e altro materiale destinato alla pesatura e alla ripartizione delle dosi
Spaccia in centro: giovane arrestato ad Olbia

OLBIA - Proseguono con determinazione i controlli dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nel centro cittadino, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che coinvolge anche fasce giovanili e contesti di aggregazione. Nel corso di un servizio coordinato, condotto con il supporto delle pattuglie impiegate nell’area centrale della città, i militari hanno individuato un giovane in possesso di circa un chilogrammo di hashish, suddiviso in panetti, oltre a una quantità di marijuana, e altro materiale destinato alla pesatura e alla ripartizione delle dosi.

L’intervento, frutto di una mirata attività d’indagine condotta dai Carabinieri, ha consentito di
interrompere sul nascere un’attività di spaccio potenzialmente destinata a interessare anche ambienti giovanili del centro urbano. Il servizio si inserisce nel più ampio impegno quotidiano dei Carabinieri nel monitoraggio delle aree cittadine più sensibili.
