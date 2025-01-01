Alguer.it
Cor 12:00
Toponomastica, Pais: Lo Quarter a Franco Mulas
«Proposta l’intitolazione della piazza de Lo Quarter al maestro di pugilato Franco Mulas». La ha avanzata l consigliere comunale Michele Pais (Lega) con una nota indirizzata al presidente del Consiglio comunale di Alghero
Toponomastica, Pais: Lo Quarter a Franco Mulas

ALGHERO - Il consigliere comunale Michele Pais (Lega) dopo la proposta di intitolazione di uno spazio pubblico a Monsignor Corrias, annuncia di aver presentato alla Commissione toponomastica del Comune di Alghero la proposta di intitolare la piazza de “Lo Quarter” al maestro di pugilato Franco Mulas, figura simbolo della boxe algherese e sarda. «Mulas è stato il vero motore della nobile arte in città — spiega Pais —. Con passione, sacrificio e totale dedizione ha formato generazioni di atleti, tra cui campioni di livello mondiale come Tore Burruni e numerosi pugili che hanno portato in alto il nome di Alghero. È giusto che la città gli renda il tributo che merita».

Pais sottolinea anche l’importanza di custodire la memoria dei protagonisti anche dello sport algherese: «È fondamentale ricordare chi ha scritto pagine importanti della storia della nostra città, in tutti i suoi aspetti ed espressiooni. Il tempo non può essere motivo di oblio ma esaltatore di memoria. Tra questi ci sono i grandi sportivi tra cui il maestro Mulas, insieme ad altri atleti che hanno lasciato un segno profondo. Dobbiamo ricordarli tutti, e l’intitolazione di uno spazio pubblico è il modo migliore per onorarne la memoria. Per rimanere sempre nel pugilato, di cui Alghero è stata capitale della Sardegna, dell'Italia e del mondo, c'è anche un altro campione del pugilato algherese Carmine Chessa che merita questo riconoscimento e sarà oggetto di una prossima proposta».

Nella proposta inviata alla Commissione toponomastica, Pais ricorda come il maestro Franco Mulas abbia iniziato a coltivare la boxe durante il servizio militare in Toscana, entrando in contatto con figure leggendarie come Primo Carnera e Joe Louis. Tornato ad Alghero, contribuì a costruire dal nulla un movimento sportivo solido e radicato: dalla palestra nella Torre di Sulis a quella nel nucleo di San Michele, ristrutturata insieme ai suoi allievi, fino all’impegno costante nella società pugilistica locale, di cui fu anima, maestro e presidente.

«La piazza de Lo Quarter — aggiunge Pais — è un luogo fortemente legato alla storia della boxe cittadina. Intitolarla a Mulas significa non solo ricordare un uomo straordinario, ma trasmettere ai giovani un messaggio di disciplina, impegno e senso di comunità». Pais auspica ora che la Commissione toponomastica possa valutare favorevolmente la proposta e inserirla tra i prossimi punti all’ordine del giorno. «Sarebbe un atto di giustizia e di riconoscenza verso una figura che ha dato tanto alla nostra città» conclude.
