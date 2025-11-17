S.A. 8:09 La Sardegna in mostra a Barcellona IBTM World, che si svolge dal 18 al 20 novembre nell’iconica Fira de Barcelona, prevede di riunire oltre 12 mila professionisti. Tra i dieci espositori anche il Carlos V di Alghero



CAGLIARI - La Regione Sardegna è presente con un proprio ampio stand alla fiera internazionale del turismo MICE, IBTM World di Barcellona, in Spagna. Per questa edizione, la fiera conta 2.479 espositori provenienti da 140 paesi. IBTM World, che si svolge dal 18 al 20 novembre nell’iconica Fira de Barcelona, prevede di riunire oltre 12 mila professionisti. La manifestazione, che opera sotto il motto “People. Power. Potential”, è considerata l’evento leader nel settore degli Incentives, Business Travel & Meetings. Per l’edizione 2025, il paese ospite è la Corea del Sud, e i numeri indicano un’edizione da record sia per il ritorno degli espositori sia per le nuove partecipazioni.

In questo contesto, la Regione Sardegna è presente con una delegazione istituzionale e imprenditoriale, presentando la sua proposta di bleisure, che combina identità, sostenibilità ed eccellenza nell’ospitalità: ciò che viene considerato un perfetto equilibrio tra business e pleasure.



Per questa edizione, la Regione vede la presenza di 10 coespositori, che hanno in agenda circa 300 incontri durante le tre giornate. Inoltre, durante la fiera, all’interno dello stand regionale, si svolgono due presentazioni quotidiane rivolte a tour operator e agenzie di viaggio per presentare la Sardegna e ciò che può offrire nel settore MICE. L'assessore al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, ha inaugurato lo stand della Sardegna assieme al console italiano a Barcellona, ha assistito alle presentazioni della destinazione e ha potuto illustrare l’obiettivo della Sardegna all’IBTM, oltre a rispondere di persona alle domande dei partecipanti. «Cogliamo l’occasione del 700º anniversario della fondazione del Regno di Sardegna -afferma Cuccureddu- per realizzare una grande campagna promozionale della sardegna nel mercato spagnolo, che punta sulla vicinanza, non solo geografica, della Sardegna alla penisola iberica». Tra i dieci espositori anche il Carlos V di Alghero.