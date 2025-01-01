S.A. 21:33 Tennistavolo Sassari centra il tris di vittorie La A1 batte la Marcozzi 3-2 e resta capolista. Vincono anche le squadre di B2 e C1 contro il Maccheroni Roma



SASSARI - Questa volta la rimonta è del Tennistavolo Sassari che nella quinta giornata della A1 maschile va sotto con la Marcozzi Cagliari per 0-2 ma poi vince per 3-2. E' la quinta vittoria in altrettante gare per i campioni d'Italia che continuano a comandare in solitaria la classifica. Davanti al pubblico della palestra della Scuola Media di viale Cossiga, la formazione cagliaritana è sembrata proseguire sull'onda lunga della vittoria nella Supercoppa Italiana. Prima sfida vinta dal rumeno Sipos su John Oyebode, dopo un confronto serrato chiuso al quinto set. Gli ospiti si sono portati sul doppio vantaggio con il successo di Jeet Chandra su Santiago Lorenzo per 3-1.



La reazione del Tennistavolo Sassari è partita con Andrea Puppo che ha vinto i primi due set contro Carlo Rossi, si è fatto rimontare sul 2-2 ma nel quinto e decisivo set si è imposto 11-6. La vittoria ha come sbloccato mentalmente la formazione di coach Santona che prima ha pareggiato grazie a Lorenzo che ha battuto Sipos 3-1 e poi ha vinto il match con Oyebode, che dopo aver perso il primo set contro Chandra ha infilato il tris per il finale di 3-1.



Nella B2 maschile vittoria casalinga in rimonta per il Tennistavolo Sassari che ha superato 5-4 il Maccheroni Roma agganciandolo in classifica. Il primo successo del campionato è frutto di una gara intensa e dura: punto in apertura di Ganiyu Ashimiyu, poi gli ospiti si sono portati in vantaggio con le vittorie di Carbotta e Di Silvio. Ancora Ashimiyu e poi Marco Del fabbro per il nuovo vantaggio, 3-2. Roma risponde con un'altra doppietta a identica firma e sorpassa di nuovo. Impatta Ganiyu Ashimyu e nel nono e decisivo confronto Tonino Pinna si impone su Russo per 3-1. E vittoria è stata anche nella C1 sul medesimo avversario, il Maccheroni Roma, ma per 5-3. I punti per i padroni di casa sono stati ottenuti grazie alle doppiette di Federico Casula e Alberto Ticca e al successo di Luca Baraccani. Grazie a questo risultato la squadra sassarese è nel terzetto delle seconde in classifica.