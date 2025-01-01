Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportSport › Tennistavolo Sassari centra il tris di vittorie
S.A. 21:33
Tennistavolo Sassari centra il tris di vittorie
La A1 batte la Marcozzi 3-2 e resta capolista. Vincono anche le squadre di B2 e C1 contro il Maccheroni Roma
Tennistavolo Sassari centra il tris di vittorie

SASSARI - Questa volta la rimonta è del Tennistavolo Sassari che nella quinta giornata della A1 maschile va sotto con la Marcozzi Cagliari per 0-2 ma poi vince per 3-2. E' la quinta vittoria in altrettante gare per i campioni d'Italia che continuano a comandare in solitaria la classifica. Davanti al pubblico della palestra della Scuola Media di viale Cossiga, la formazione cagliaritana è sembrata proseguire sull'onda lunga della vittoria nella Supercoppa Italiana. Prima sfida vinta dal rumeno Sipos su John Oyebode, dopo un confronto serrato chiuso al quinto set. Gli ospiti si sono portati sul doppio vantaggio con il successo di Jeet Chandra su Santiago Lorenzo per 3-1.

La reazione del Tennistavolo Sassari è partita con Andrea Puppo che ha vinto i primi due set contro Carlo Rossi, si è fatto rimontare sul 2-2 ma nel quinto e decisivo set si è imposto 11-6. La vittoria ha come sbloccato mentalmente la formazione di coach Santona che prima ha pareggiato grazie a Lorenzo che ha battuto Sipos 3-1 e poi ha vinto il match con Oyebode, che dopo aver perso il primo set contro Chandra ha infilato il tris per il finale di 3-1.

Nella B2 maschile vittoria casalinga in rimonta per il Tennistavolo Sassari che ha superato 5-4 il Maccheroni Roma agganciandolo in classifica. Il primo successo del campionato è frutto di una gara intensa e dura: punto in apertura di Ganiyu Ashimiyu, poi gli ospiti si sono portati in vantaggio con le vittorie di Carbotta e Di Silvio. Ancora Ashimiyu e poi Marco Del fabbro per il nuovo vantaggio, 3-2. Roma risponde con un'altra doppietta a identica firma e sorpassa di nuovo. Impatta Ganiyu Ashimyu e nel nono e decisivo confronto Tonino Pinna si impone su Russo per 3-1. E vittoria è stata anche nella C1 sul medesimo avversario, il Maccheroni Roma, ma per 5-3. I punti per i padroni di casa sono stati ottenuti grazie alle doppiette di Federico Casula e Alberto Ticca e al successo di Luca Baraccani. Grazie a questo risultato la squadra sassarese è nel terzetto delle seconde in classifica.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:57
Fiamma Olimpica a Stintino il 13 dicembre
La tappa rientra nel percorso regionale della staffetta olimpica che attraversa dodici comuni della Sardegna
16:19
Lorenzo Correddu vince il Campionato del Cavallo Sardo
Lorenzo Correddu su Ultos vince il Campionato del Cavallo Sardo e il Gran Premio. In evidenza Francesco Correddu, Andrea Guspini, Marco Pau e Antonio Meloni
18/11Fiamma Olimpica a dicembre in Sardegna
17/11Onore a Tanca Regia per le amazzoni algheresi
14/11BC Angelo Roth campione regionale di Badminton
12/11Equitazione: Dressage e Completo a Tanca Regia
5/11La Corsa del Ricordo, tappa a Fertilia
18/10Borse Panathlon: domande entro ottobre
15/10Kickboxing: l´algherese Demartis vince a Quartu Sant´Elena
9/10Tedde a Di Nolfo: «serve impegno per Alghero»
2/10Fiaccola olimpica il 13 dicembre ad Alghero
30/9Lo SportCity Day invade la piazza di Bosa
« indietro archivio sport »
24 novembre
Vaccinazione antinfluenzale agli open day e Ascot
24 novembre
Rifiuti: aggiudicazione definitiva. Da gennaio 2026 nuovo appalto
24 novembre
Aggredisce anziano e gli ruba pensione: arresto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)