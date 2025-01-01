Alguer.it
Cor 20:25
Domos: formazione sull´accoglienza
L’accoglienza che lascia il segno: il customer care come leva di valore e relazione: Il corso si terrà in presenza il 26 e 27 novembre presso l’Hotel Catalunya di Alghero, seguito da un modulo di follow-up online. Registrazione obbligatoria sulla piattaforma Domos
<i>Domos</i>: formazione sull´accoglienza

ALGHERO – L’Associazione Domos presenta il primo corso di formazione dedicato all’accoglienza nel settore extralberghiero, dal titolo “L’accoglienza che lascia il segno: il customer care come leva di valore e relazione”. Il corso si terrà in presenza il 26 e 27 novembre presso l’Hotel Catalunya di Alghero, seguito da un modulo di follow-up online.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Domos e il network Vivere di Turismo, il principale punto di riferimento nazionale per il settore extralberghiero. Il corso sarà tenuto da Gwendoline Brieux, esperta riconosciuta nel campo del customer care extralberghiero, che condividerà le sue competenze e la sua esperienza internazionale.

La partecipazione è riservata agli associati Domos e a coloro che si assoceranno prima dell’inizio del corso. Inoltre, una quota dei posti disponibili sarà riservata a soggetti terzi che potranno registrarsi tramite l’apposito modulo sul sito Domos (si ricorda che i posti sono limitati e le registrazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili).

«Questo corso rappresenta un impegno importante di Domos per promuovere una cultura dell’accoglienza di qualità, contribuendo a rafforzare l’offerta turistica di Alghero e a rendere la destinazione sempre più competitiva e apprezzata». L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Domos Lab”, il programma che oltre a promuovere formazione continua promosso da Domos per offrire agli operatori extralberghieri strumenti pratici e aggiornati intende sviluppare una rete di collaborazioni con soggetti pubblici e privati finalizzata a elevare la qualità dell’accoglienza e la competitività della destinazione.
