S.A. 10:03
Coppa Italia: Alghero fa visita al Coghinas
Mercoledì 26 novembre al Comunale di Santa Maria Coghinas, con calcio d’inizio alle ore 16:30, l’Alghero affronterà il Coghinas nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione
ALGHERO - Dopo il successo dell’andata, l’Alghero si presenta alla partita forte della vittoria ottenuta nell’ultima giornata di campionato a Luogosanto. Una prestazione convincente che ha confermato l’ottimo stato di forma della squadra guidata da mister Giorico, sia sul piano del gioco che sul piano mentale.

Il Coghinas, dal canto suo, è chiamato a una prova di carattere davanti al proprio pubblico. La squadra arriva dal passo falso esterno contro l’Arzachena in campionato, ma resta un avversario solido, organizzato e capace di mettere in difficoltà chiunque soprattutto tra le mura amiche. La formazione rossoblù cercherà di ribaltare il risultato dell’andata puntando su intensità, compattezza e determinazione.

Si prospetta dunque una gara vibrante e di grande intensità, con due squadre pronte a giocarsi fino in fondo l’accesso alle semifinali. L’Alghero cercherà di gestire il vantaggio maturato nel primo round senza rinunciare alla propria identità offensiva, determinato a proseguire il percorso in Coppa e a confermare il momento positivo.
25 novembre
Notte di fuoco in via Fleming. In fiamme automobili e moto
25 novembre
«Si ripristini l’Ufficio Invalidi civili ad Alghero»
25 novembre
Il grande pasticcio del semestre filtro per la facoltà di medicina



