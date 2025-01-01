Cor 10:03 Cantiere irregolare a Nulvi: sanzioni L’attività rientra nell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri e del NIL nel contrastare il lavoro irregolare e nel verificare l’osservanza delle norme poste a tutela della sicurezza nei cantieri, al fine di prevenire infortuni e garantire condizioni lavorative conformi alla legge



SASSARI - I Carabinieri della Stazione di Monti, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari e agli ispettori amministrativi e tecnici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno svolto un controllo presso un cantiere edile del luogo, riscontrando numerose irregolarità in materia di lavoro e sicurezza. All’esito delle verifiche, è stata deferita in stato di libertà l’amministratore dell’impresa esecutrice dei lavori, per l’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e per ulteriori violazioni relative alla sicurezza del cantiere, tra cui la mancanza della prevista “patente a crediti”, l’assenza del POS e la presenza di ponteggi non idonei.



Nel medesimo contesto, lo stesso è stato inoltre sanzionata amministrativamente per l’impiego di lavoratori “in nero”, per gravi inadempienze in materia di sicurezza e per la mancata comunicazione preventiva UNILAV, per un totale di più di 15.000 euro di sanzioni amministrative e di ammende, con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale. È stato infine deferito in stato di libertà il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, per l’omesso coordinamento delle misure di sicurezza durante le lavorazioni.