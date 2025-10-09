S.A. 10:00 Focus su periferia e borgate, Pais: Mezzo milione bloccato sui parchi Sulle problematiche che emergono nei quartieri cittadini, in particolare in periferia, interviene il consigliere comunale Michele Pais (Lega): «Il Carmine, le periferie, agro e le Borgate meritano attenzione. Che fine hanno fatto i 500mila euro per i parchi?»







Pais ricorda come, da Presidente del Consiglio regionale, si fosse fatto promotore di un importante intervento finanziario proprio per migliorare le aree periferiche della città: «Avevamo stanziato 500mila euro per la realizzazione di due nuovi parchi attrezzati nei quartieri del Carmine e della Taulera. Quei fondi erano stati pensati per restituire spazi di socialità e vivibilità alle famiglie, ai bambini e agli anziani di queste zone. Oggi, però, quei finanziamenti sono arenati da due anni nelle lungaggini della burocrazia. Di certo, qualunque sia il motivo del ritardo, è inaccettabile». Il consigliere leghista chiede dunque chiarezza ma soprattutto ascolto dei cittadini: «I cittadini hanno diritto di sapere se e quando quei progetti verranno realizzati. Non bastano le promesse o gli appalti annunciati: serve una pianificazione che metta davvero tutta la città, periferie, borgate e agro, al centro della cura amministrativa. Che oggi, purtroppo, come affermano i cittadini, ancora non si vede. In questo senso, come gruppo politico siamo e saremo sempre pronti a collaborare per il meglio della città e degli algheresi» conclude Pais. ALGHERO – «Le preoccupazioni e le richieste dei cittadini del Carmine sono più che legittime e vanno ascoltate con attenzione. Quello che emerge dalla loro lettera all’amministrazione comunale è il grido di un quartiere che si sente isolato e dimenticato, ma la loro voce rappresenta anche quella di tante altre zone periferiche di Alghero: dalla Taulera a Caragol, da Fertilia fino alle borgate dell’Agro. Tutti territori che meritano maggiore attenzione e una programmazione seria per migliorare la qualità della vita dei residenti».Così Michele Pais, consigliere comunale della Lega, interviene a sostegno delle istanze sollevate dai cittadini del quartiere del Carmine, che con una lettera aperta al sindaco hanno denunciato la mancanza di servizi, la scarsa manutenzione, i problemi di viabilità e l’assenza di luoghi di aggregazione [ LEGGI ]. «Non è corretto accettare che interi quartieri non vengano curati come denunciano i cittadini – prosegue Pais –. Il Carmine, la Pietraia con la Taulera, il Caragol, ma anche Fertilia e tutte le borgate dell’Agro rappresentano un patrimonio umano e sociale prezioso per la città, e devono tornare al centro dell’agenda amministrativa. Serve una visione complessiva che valorizzi le periferie, che non si limitino ai soliti annunci».Pais ricorda come, da Presidente del Consiglio regionale, si fosse fatto promotore di un importante intervento finanziario proprio per migliorare le aree periferiche della città: «Avevamo stanziato 500mila euro per la realizzazione di due nuovi parchi attrezzati nei quartieri del Carmine e della Taulera. Quei fondi erano stati pensati per restituire spazi di socialità e vivibilità alle famiglie, ai bambini e agli anziani di queste zone. Oggi, però, quei finanziamenti sono arenati da due anni nelle lungaggini della burocrazia. Di certo, qualunque sia il motivo del ritardo, è inaccettabile». Il consigliere leghista chiede dunque chiarezza ma soprattutto ascolto dei cittadini: «I cittadini hanno diritto di sapere se e quando quei progetti verranno realizzati. Non bastano le promesse o gli appalti annunciati: serve una pianificazione che metta davvero tutta la città, periferie, borgate e agro, al centro della cura amministrativa. Che oggi, purtroppo, come affermano i cittadini, ancora non si vede. In questo senso, come gruppo politico siamo e saremo sempre pronti a collaborare per il meglio della città e degli algheresi» conclude Pais.