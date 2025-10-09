Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaCronaca › Focus su periferia e borgate, Pais: Mezzo milione bloccato sui parchi
S.A. 10:00
Focus su periferia e borgate, Pais: Mezzo milione bloccato sui parchi
Sulle problematiche che emergono nei quartieri cittadini, in particolare in periferia, interviene il consigliere comunale Michele Pais (Lega): «Il Carmine, le periferie, agro e le Borgate meritano attenzione. Che fine hanno fatto i 500mila euro per i parchi?»
Focus su periferia e borgate, Pais: Mezzo milione bloccato sui parchi

ALGHERO – «Le preoccupazioni e le richieste dei cittadini del Carmine sono più che legittime e vanno ascoltate con attenzione. Quello che emerge dalla loro lettera all’amministrazione comunale è il grido di un quartiere che si sente isolato e dimenticato, ma la loro voce rappresenta anche quella di tante altre zone periferiche di Alghero: dalla Taulera a Caragol, da Fertilia fino alle borgate dell’Agro. Tutti territori che meritano maggiore attenzione e una programmazione seria per migliorare la qualità della vita dei residenti».

Così Michele Pais, consigliere comunale della Lega, interviene a sostegno delle istanze sollevate dai cittadini del quartiere del Carmine, che con una lettera aperta al sindaco hanno denunciato la mancanza di servizi, la scarsa manutenzione, i problemi di viabilità e l’assenza di luoghi di aggregazione [LEGGI]. «Non è corretto accettare che interi quartieri non vengano curati come denunciano i cittadini – prosegue Pais –. Il Carmine, la Pietraia con la Taulera, il Caragol, ma anche Fertilia e tutte le borgate dell’Agro rappresentano un patrimonio umano e sociale prezioso per la città, e devono tornare al centro dell’agenda amministrativa. Serve una visione complessiva che valorizzi le periferie, che non si limitino ai soliti annunci».

Pais ricorda come, da Presidente del Consiglio regionale, si fosse fatto promotore di un importante intervento finanziario proprio per migliorare le aree periferiche della città: «Avevamo stanziato 500mila euro per la realizzazione di due nuovi parchi attrezzati nei quartieri del Carmine e della Taulera. Quei fondi erano stati pensati per restituire spazi di socialità e vivibilità alle famiglie, ai bambini e agli anziani di queste zone. Oggi, però, quei finanziamenti sono arenati da due anni nelle lungaggini della burocrazia. Di certo, qualunque sia il motivo del ritardo, è inaccettabile». Il consigliere leghista chiede dunque chiarezza ma soprattutto ascolto dei cittadini: «I cittadini hanno diritto di sapere se e quando quei progetti verranno realizzati. Non bastano le promesse o gli appalti annunciati: serve una pianificazione che metta davvero tutta la città, periferie, borgate e agro, al centro della cura amministrativa. Che oggi, purtroppo, come affermano i cittadini, ancora non si vede. In questo senso, come gruppo politico siamo e saremo sempre pronti a collaborare per il meglio della città e degli algheresi» conclude Pais.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/10/2025
La lettera-appello degli abitanti. Carmine non è la terra di nessuno
Alla redazione del Quotidiano di Alghero arriva una lettera firmata da numerosi residenti del quartiere all'ingresso di Alghero in cui si chiede all'Amministrazione comunale più attenzione per la zona e interventi sulla manutenzione, il trasporto urbano e spazi per la comunità
3/10Sicurezza e lavoro nero: giro di vite nel Nuorese
24/9Alghero: malore in bici, muore in strada
17/9Bici truccate come moto: 11 sequestri a Sassari
17/9Locali, b&b, droga e spiagge. Controlli nell´estate algherese
13/9Stintino: sanzioni per campeggio abusivo
12/9Denunciato un ladro di biciclette ad Alghero
2/9Sabbia delle spiagge sarde in vendita
1/9«Sicurezza, tavolo permanente e controlli mirati»
31/8«Criminalità, collaborazione non polemiche»
30/8«Amministrazione presidio di legalità e sicurezza»
« indietro archivio cronaca »
10 ottobre
Un uomo trovato morto in una barca al Porto
9 ottobre
Grande evento per il Cap d´Any: proposte
9 ottobre
Visite specialistiche gratuite ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)