Cor 18:20 Emergenza in crociera, soccorso 66enne La Guardia Costiera di Porto Torres soccorre un passeggero francese di 66 anni di una nave da crociera in navigazione al largo del Golfo dell’Asinara e diretto nel porto di Napoli



PORTO TORRES - Un’operazione di soccorso è stata portata a termine nel primo pomeriggio della giornata odierna dalla Guardia Costiera di Porto Torres. L’intervento ha permesso il trasbordo in sicurezza di un passeggero di nazionalità francese, un uomo di 66 anni, che versava in gravi condizioni cliniche a bordo della nave da crociera “Costa Toscana”. L’allarme è scattato alle ore 11:50 di stamattina. La nave, in rotta da Barcellona a Napoli, si trovava a circa 10 miglia a Nord-Est dell’Isola dell’Asinara, quando ha contattato la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto a Roma, segnalando la presenza a bordo di un passeggero affetto da un’emergenza medica che richiedeva trattamento immediato.



Il Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera ha messo in contatto la nave con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), che ha consigliato l’immediato ricovero ospedaliero del paziente, data la gravità del suo status clinico. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto Torres ha coordinato l’operazione, ordinando alla “Costa Toscana” di dirigersi verso il sorgitore turritano, al fine di agevolare il trasbordo. Contemporaneamente, è stata disposta l’uscita della motovedetta CP 871, con a bordo personale medico.



Alle 14:10 circa, la motovedetta, specializzata in ricerca e soccorso, ha intercettato la nave nel punto stabilito ed ha effettuato il delicato trasbordo del passeggero. Le operazioni si sono concluse intorno alle 14:30, ora in cui l’uomo è stato sbarcato presso la banchina della Capitaneria di porto e affidato alle cure del 118 che l’ha trasportato, in condizioni di urgenza, all’Ospedale Civile di Sassari. Una volta conclusa l’emergenza sanitaria, alla nave da crociera “Costa Toscana” è stata concessa l’autorizzazione a riprendere la navigazione verso il porto di Napoli.