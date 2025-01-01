Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPorto › «Porto, il Comune sia protagonista»
Cor 18:40
«Porto, il Comune sia protagonista»
Così il coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero in previsione del rinnovo del consiglio di amministrazione del Consorzio del Porto
«Porto, il Comune sia protagonista»

ALGHERO - «Il porto di Alghero non è un affare privato: è patrimonio della città, e lo è ancora di più perché il Comune è socio del Consorzio con una quota del capitale sociale. Una partecipazione significativa, che rappresenta l’intera comunità e rende la vita del Consorzio una questione pubblica. Eppure, nonostante questa presenza, resta da chiarire se il Comune svolga davvero un ruolo da protagonista». E' l'affondo del coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero che in previsione del rinnovo del consiglio di amministrazione del Consorzio del Porto ritiene che debba essere l’amministrazione comunale ad indicarne il presidente, «perché quel ruolo deve essere politico e nelle mani del pubblico».

«È infatti essenziale che questa importante figura sia in linea con le scelte politiche dell’amministrazione e che la sua posizione possa essere ricondotta alle quote di rappresentanza dei partiti di governo, come accade in qualsiasi organismo in cui è presente un ente pubblico. Si tratta di responsabilità - attaccano Alessandro Balzani, Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio e Antonello Muroni - la politica deve assumersi il compito di orientare le decisioni strategiche che riguardano il porto».

Poi l'affondo sull'attuale Consiglio d'amministrazione ed il suo presidente: «in vent’anni ad Alghero si sono alternati cinque sindaci, con amministrazioni e visioni diverse, mentre il Consorzio del Porto è guidato dallo stesso Presidente, confermato senza interruzioni, da ben due decenni. Pensiamo sia utile per tutti capire se questa continuità sia stata espressione delle varie amministrazioni comunali e, dunque, se la scelta di chi gestisce un bilancio da quasi un milione di euro, contributi pubblici, rapporti istituzionali e concessioni demaniali sia stata effettivamente determinata e sostenuta dall’ente pubblico che rappresenta la città. Vista l’importanza strategica del porto per Alghero, sarebbe grave se così non fosse» chiudono Alessandro Balzani e compagni.

Nella foto: Alessandro Balzani, Nicola Salvio, Maria Vittoria Porcu, Antonello Muroni
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
26/11Crociere, ultimo scalo oggi ad Arbatax
14/11Domenico Bagalà è il neo Presidente dell’AdSP
13/11Alghero è Blue Marina Awards
12/11L'assessora detta la linea sul turismo. «4 milioni per nuovi progetti»
5/11La Rete dei Porti Sardi al Fort Lauderdale
14/10Cala dei Sardi al World Marina Conference
10/10Un uomo trovato morto in una barca al Porto
24/9Ad Alghero le novità del Salone Nautico di Genova
21/9Lusso in rada con l´Explora II
16/9Capitaneria Porto Torres: lavori
« indietro archivio porto »
1 dicembre
«Francesca Albanese non merita le chiavi di Sassari»
1 dicembre
Acquazzone, Alghero in tilt: allagamenti
1 dicembre
Alguerunway, aperte le iscrizioni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)