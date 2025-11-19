Alguer.it
Alguer.itnotizieolbiaCronacaCronaca › Esplosione a Olbia in Piazza Mercato
Cor 8:48
Esplosione a Olbia in Piazza Mercato
L’esplosione ha causato il ferimento e lievi ustioni a due persone che si trovavano all´interno del locale per manutenzione, prontamente assistite dal personale sanitario del 118
Esplosione a Olbia in Piazza Mercato

OLBIA - Nel primo pomeriggio di venerdì una violenta esplosione si è verificata nel centro di Olbia, in piazza Mercato. L’onda d’urto ha divelto gli infissi vetrati di un ristorante (temporaneamente chiuso al pubblico ) proiettando i detriti sulla piazza. Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia, che ha provveduto alle operazioni di soccorso tecnico urgente e alla messa in sicurezza dell’area.

L’esplosione ha causato il ferimento e lievi ustioni a due persone che si trovavano all'interno del locale per manutenzione, prontamente assistite dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportate presso la struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno circoscritto la zona, verificato l’assenza di ulteriori pericoli strutturali e messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’evento. Sul posto i Carabinieri e lo Spresal.
22 novembre
Ornella Vanoni, le estati di Alghero
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
22 novembre
Sassari: spaccia in casa coi figli minori



