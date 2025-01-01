Cor 11:30 Johanna, vedova Van Gogh in scena ad Alghero Prosegue il ciclo dedicato al teatro in Sardegna il 29 novembre alle ore 20:30 sul palco del Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero con la nuova produzione di Abaco Teatro



ALGHERO - Prosegue il ciclo dedicato al teatro in Sardegna il 29 novembre alle ore 20.30 sul palco del Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero con la nuova produzione di Abaco Teatro “Johanna, vedova Van Gogh”, scritto e diretto da Tiziano Polese. Una narrazione potente ispirata al carteggio tra Vincent Van Gogh e il fratello Theo per raccontare la figura di Johanna Borger, la giovane vedova di Theo Van Gogh e figura chiave nell’affermazione della fama di Vincent dopo la sua morte.



Ritrovatasi sola a Parigi con un figlio piccolo e una montagna di dipinti di un artista ancora sconosciuto, animata da una determinazione incrollabile, Johanna dedicò la vita a far conoscere il genio del pittore al mondo. Attraverso una narrazione intima e struggente, lo spettacolo - interpretato da Rosalba Piras, Tiziano Polese e Antonio Luciano - ripercorre la tenace lotta intrapresa di una donna contro l’indifferenza del mercato dell’arte e le battaglie affrontate contro i pregiudizi. Inizio spettacolo ore 20:30. Biglietti € 12 intero e € 10 ridotto, disponibili presso il botteghino, apertura ore 19:00.



Per info e prenotazioni: [whatsapp] 3762486698 - 3338578630 - prenota@teatrodinverno.it. La rassegna “Teatri di Prima Necessità _ Autunno ‘25” è realizzata dal Teatro d’Inverno con il contributo della R.A.S. L.R. 1/90 art.56, il sostegno della Fondazione Alghero M.E.T.A e del Comune di Alghero e la direzione artistica di Giuseppe Ligios (nella foto).