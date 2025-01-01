Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloTeatro › Johanna, vedova Van Gogh in scena ad Alghero
Cor 11:30
Johanna, vedova Van Gogh in scena ad Alghero
Prosegue il ciclo dedicato al teatro in Sardegna il 29 novembre alle ore 20:30 sul palco del Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero con la nuova produzione di Abaco Teatro
Johanna, vedova Van Gogh in scena ad Alghero

ALGHERO - Prosegue il ciclo dedicato al teatro in Sardegna il 29 novembre alle ore 20.30 sul palco del Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero con la nuova produzione di Abaco Teatro “Johanna, vedova Van Gogh”, scritto e diretto da Tiziano Polese. Una narrazione potente ispirata al carteggio tra Vincent Van Gogh e il fratello Theo per raccontare la figura di Johanna Borger, la giovane vedova di Theo Van Gogh e figura chiave nell’affermazione della fama di Vincent dopo la sua morte.

Ritrovatasi sola a Parigi con un figlio piccolo e una montagna di dipinti di un artista ancora sconosciuto, animata da una determinazione incrollabile, Johanna dedicò la vita a far conoscere il genio del pittore al mondo. Attraverso una narrazione intima e struggente, lo spettacolo - interpretato da Rosalba Piras, Tiziano Polese e Antonio Luciano - ripercorre la tenace lotta intrapresa di una donna contro l’indifferenza del mercato dell’arte e le battaglie affrontate contro i pregiudizi. Inizio spettacolo ore 20:30. Biglietti € 12 intero e € 10 ridotto, disponibili presso il botteghino, apertura ore 19:00.

Per info e prenotazioni: [whatsapp] 3762486698 - 3338578630 - prenota@teatrodinverno.it. La rassegna “Teatri di Prima Necessità _ Autunno ‘25” è realizzata dal Teatro d’Inverno con il contributo della R.A.S. L.R. 1/90 art.56, il sostegno della Fondazione Alghero M.E.T.A e del Comune di Alghero e la direzione artistica di Giuseppe Ligios (nella foto).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:22
Andrea Scanzi al Teatro Verdi di Sassari
Dopo il grande successo di Renzusconi (2018) e Il cazzaro verde (2019-2020), Scanzi ritorna sul palcoscenico: Mercoledì 13 maggio 2026 al Teatro Verdi di Sassari per Roble Factory in collaborazione con Shining Production
22/11Il dolce Natale di Dickens rivive a Sassari
20/11Bullo da palcoscenico al Civico di Sassari
20/11Amleto in scena al Teatro Astra
19/11A febbraio Alessandro Di Battista al Verdi
12/11Famiglie a Teatro: 15 appuntamenti a Sassari
12/11Prosa e danza a Sassari: si parte il 15 dicembre
6/11Sfide teatrali tra gli studenti algheresi
28/10La Nuova Piccola Compagnia celebra 40 anni
28/10Giorgio Montanini al Teatro Verdi di Sassari
23/10Tognazzi apre la stagione di teatro ad Ozieri
« indietro archivio teatro »
27 novembre
Destinazione Alghero durante la bassa stagione
26 novembre
Cade sugli scogli, arriva l'elicottero
27 novembre
Polemica ad Alghero: «Commissioni bizzarre»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)