Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibri › Soldats abandonats, il romanzo di Gavino Balata
Cor 17:30
Soldats abandonats, il romanzo di Gavino Balata
L’iniziativa è promossa dal Cercle de lectura en català dell’Università di Sassari, dall’Institut Ramon Llull, dalla Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia e dalla libreria Il Labirinto Mondadori
Soldats abandonats, il romanzo di Gavino Balata

ALGHERO - Mercoledì 17 dicembre, alle ore 19, la Sala Ex Avis del Liceo Manno di Alghero (Via Carlo Alberto, 92) ospiterà la presentazione del romanzo Soldats abandonats dello scrittore Gavino Balata, prima opera narrativa scritta in catalano di Alghero. L’autore converserà con Ester Martí, docente di Lingua e cultura catalana dell’Università di Sassari, sui temi centrali dell’opera e sul percorso creativo che ne ha accompagnato la scrittura.

L’iniziativa è promossa dal Cercle de lectura en català dell’Università di Sassari, dall’Institut Ramon Llull, dalla Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia e dalla libreria Il Labirinto Mondadori, e si inserisce nel quadro delle attività di valorizzazione della lettura e della presenza sociale della lingua catalana ad Alghero.

Nel corso della serata sarà inoltre presentata la nuova programmazione del Cercle de lectura en català per l’anno accademico in corso, con proposte pensate per ampliare la comunità di lettori e consolidare uno spazio stabile di incontro e dialogo culturale. L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.
