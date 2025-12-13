 Skin ADV
«Preparatevi al ritorno sul pianeta Alghero»
Cor 18:30
«Preparatevi al ritorno sul pianeta Alghero»
Il monito è alla giunta comunale: Critiche «costruttive» da parte del consigliere algherese Emiliano Piras in occasione della variazione al bilancio di circa 5 milioni in ratifica in aula nei giorni scorsi. Parole che pesano come macigni in maggioranza, dove non mancano profondi malumori
ALGHERO - Al netto degli screzi che hanno seguito l'ultimo consiglio comunale di Alghero andato in scena venerdì a Villa Maria Pia, col botta e risposta infuocato tra gruppi di opposizione e maggioranza, ciò che resta e segna il passo della consiliatura è l'intervento particolarmente ruvido del consigliere comunale Emiliano Piras (Noi RiformiAmo Alghero), che tanto discutere ha fatto all'interno della maggioranza. «Critiche costruttive per sgombrare il campo da strumentali posizioni» ha voluto rimarcare all'inizio dell'intervento, per poi usare la "clava" sulla giunta per quella che ha definito per alcuni interventi «un'amministrazione allegra».

Il centrista, dopo aver sottolineato i numerosi lavori indispensabili e non differibili programmati dagli uffici, manda un vero e proprio "alert" all'indirizzo di assessori e sindaco, definendo l'operato dell'ultimo anno, dove si è potuto fare affidamento sull'avanzo mostre di bilancio, «sfavillante». 400mila euro in più su base annua all'Alghero in House, 300mila euro alla Fondazione Alghero mentre in passato pagava una royalty annuale e così via; 100mila per l'aggiornamento del piano strategico comunale, 45mila euro per il progetto di cittadinanza attiva (per citarne alcuni interventi).

L'occasione per ritornare su temi e argomenti già oggetto delle attenzioni dell'ex assessore dell'amministrazione guidata dal sindaco Mario Conoci, è stata la maxi variazione al bilancio da circa 5 milioni in ratifica in aula (già a luglio era passata la prima variazione da 7,5 milioni ed aveva visto Piras ugualmente critico). «Preparatevi al ritorno sul pianeta Alghero» ha tuonato Emiliano Piras riferendosi alla "gestione larga" dell'ultimo anno. Tra gli altri il riferimento all'esoso spettacolo di una giornata nell'area del porto turistico con i Carmina Burana organizzato dall'Ente De Carolis di Sassari: un regalo alla città era stato definito, costato in realtà oltre 50mila euro di fondi pubblici. Parole che pesano come macigni in maggioranza, dove non mancano profondi malumori.
