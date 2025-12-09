 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaArcheologia › Domus De Janas: risorse per 24 comuni
Cor 16:55
Domus De Janas: risorse per 24 comuni
Giunta regionale, su proposta della assessora alla Cultura Ilaria Portas, ha infatti approvato la ripartizione delle risorse pari a 15 milioni di euro di risorse FSC destinate alla Linea di azione “Arte e Architettura della Sardegna Preistorica. Le Domus De Janas
Domus De Janas: risorse per 24 comuni

CAGLIARI - La Regione investe sulla valorizzazione del patrimonio culturale identitario rappresentato dalle Domus De Janas. La Giunta regionale, su proposta della assessora alla Cultura Ilaria Portas, ha infatti approvato la ripartizione delle risorse pari a 15 milioni di euro di risorse FSC destinate alla Linea di azione “Arte e Architettura della Sardegna Preistorica. Le Domus De Janas. Interventi per candidatura UNESCO”, finanziata dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027 nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Sardegna.

Inoltre, per finanziare interamente tutti i Comuni interessati dal percorso di riconoscimento, sono state stanziate ulteriori risorse regionali per 1milione 100 mila euro. Le risorse saranno assegnate a tutti i 24 Comuni e i 28 siti inseriti nel sito tematico, individuati a seguito di un percorso condiviso con gli enti locali, le Soprintendenze competenti, il Ministero della Cultura e l’Ufficio UNESCO. L’intervento rientra nell’Area tematica Cultura – Patrimonio e paesaggio ed è finalizzato alla tutela, conservazione, messa in sicurezza, accessibilità e valorizzazione delle Domus De Janas, straordinario patrimonio archeologico che testimonia la storia più antica dell’isola.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:09Domus de Janas: tavolo tecnico a Sassari
12/12Sassari: esperti a confronto sulle Domus de Janas
4/12A San Nicola riapre il Barbacane di Piazza Castello
18/11Domus de Janas, il libro di Elena Croci
1/10Archeologia, vino e musica a Porto Ferro
1/9Dal Bronzo Medio all’Alto Medioevo
14/7«Unesco, grande lavoro di squadra»
14/7Di Gangi-Cocco: impegno e visione. Domus de janas, Alghero capofila
14/7Unesco, un successo che porta due nomi
12/7Le domus de janas patrimonio dell’umanità
« indietro archivio archeologia »
15 dicembre
Ita si smarca: Continuità, mezzo flop su Alghero
15 dicembre
Discarica a Maria Pia: sconcerto
15 dicembre
Continuità, Visconti: servono più risorse



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)