Continuità, Visconti: servono più risorse

SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari esprime forte preoccupazione in merito all'esito del bando per la Continuità Territoriale aerea che dovrebbe garantire i collegamenti essenziali della Sardegna a partire dalla prossima primavera 2026. L'assenza di offerte per alcune tratte vitali, come la rotta Alghero-Milano, evidenzia criticità strutturali che necessitano di una risposta più incisiva da parte della Regione Sardegna.



Per il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti: «Il diritto alla mobilità dei sardi, che è un presupposto inequivocabile, non può essere subordinato alle sole logiche di mercato, soprattutto quando si parla di un'isola. La mancata risposta dei vettori su tratte strategiche ci impone una riflessione profonda». La posizione camerale è chiara: il modello attuale, pur con gli sforzi regionali, mostra evidenti segni di cedimento laddove l'attrattività commerciale per i vettori si riduce. La continuità aerea non è solo una misura sociale, ma il fondamento della competitività del Nord Sardegna, il cui tessuto economico dipende in modo cruciale da connessioni rapide e accessibili.



«Per il nostro territorio, in particolare per l'area di Alghero, non avere garantita una rotta essenziale come Milano-Linate significa isolamento e un freno allo sviluppo. Non possiamo accettare che la possibilità di muoversi sia un lusso o una costante incertezza per residenti, studenti, lavoratori e imprenditori» sottolinea il presidente Visconti.



Per garantire un servizio essenziale, in un panorama del trasporto aereo in continua e rapida evoluzione, è probabile che la Regione Sardegna debba riconsiderare e aumentare significativamente l'investimento in termini di risorse destinate alla Continuità territoriale. "«Le dinamiche del trasporto aereo evolvono, i costi operativi aumentano e l'attrattività di certe rotte in bassa stagione non è sufficiente. Si deve essere pronti a investire di più per salvaguardare la mobilità e l'economia dell'Isola» Conclude il presidente dell'ente camerale.



La Camera di Commercio di Sassari ribadisce l'importanza di un sistema aeroportuale del Nord Sardegna integrato e potenziato, e si rende disponibile a collaborare con la Regione per definire un modello di continuità territoriale che sia realmente efficace, stabile e che risponda alle esigenze di sviluppo e connessione di tutta l'Isola.