 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaTurismoAeroporto › Continuità, Visconti: servono più risorse
Dir 17:03
Continuità, Visconti: servono più risorse
La Camera di Commercio di Sassari esprime forte preoccupazione in merito all´esito del bando per la Continuità Territoriale aerea che dovrebbe garantire i collegamenti essenziali della Sardegna a partire dalla prossima primavera 2026
Continuità, Visconti: servono più risorse

SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari esprime forte preoccupazione in merito all'esito del bando per la Continuità Territoriale aerea che dovrebbe garantire i collegamenti essenziali della Sardegna a partire dalla prossima primavera 2026. L'assenza di offerte per alcune tratte vitali, come la rotta Alghero-Milano, evidenzia criticità strutturali che necessitano di una risposta più incisiva da parte della Regione Sardegna.

Per il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti: «Il diritto alla mobilità dei sardi, che è un presupposto inequivocabile, non può essere subordinato alle sole logiche di mercato, soprattutto quando si parla di un'isola. La mancata risposta dei vettori su tratte strategiche ci impone una riflessione profonda». La posizione camerale è chiara: il modello attuale, pur con gli sforzi regionali, mostra evidenti segni di cedimento laddove l'attrattività commerciale per i vettori si riduce. La continuità aerea non è solo una misura sociale, ma il fondamento della competitività del Nord Sardegna, il cui tessuto economico dipende in modo cruciale da connessioni rapide e accessibili.

«Per il nostro territorio, in particolare per l'area di Alghero, non avere garantita una rotta essenziale come Milano-Linate significa isolamento e un freno allo sviluppo. Non possiamo accettare che la possibilità di muoversi sia un lusso o una costante incertezza per residenti, studenti, lavoratori e imprenditori» sottolinea il presidente Visconti.

Per garantire un servizio essenziale, in un panorama del trasporto aereo in continua e rapida evoluzione, è probabile che la Regione Sardegna debba riconsiderare e aumentare significativamente l'investimento in termini di risorse destinate alla Continuità territoriale. "«Le dinamiche del trasporto aereo evolvono, i costi operativi aumentano e l'attrattività di certe rotte in bassa stagione non è sufficiente. Si deve essere pronti a investire di più per salvaguardare la mobilità e l'economia dell'Isola» Conclude il presidente dell'ente camerale.

La Camera di Commercio di Sassari ribadisce l'importanza di un sistema aeroportuale del Nord Sardegna integrato e potenziato, e si rende disponibile a collaborare con la Regione per definire un modello di continuità territoriale che sia realmente efficace, stabile e che risponda alle esigenze di sviluppo e connessione di tutta l'Isola.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:00
Ita si smarca: Continuità, mezzo flop su Alghero
Nessuna offerta per l´Alghero-Milano (servirà pertanto un bando d´urgenza) e soltanto Aeroitalia sull´Alghero-Roma. Volotea e Aeroitalia da Olbia e Cagliari. Si procederà con l'esame della documentazione e la verificare di regolarità
13/12Continuità aerea, lunedì si aprono le buste
11/12Spray urticante in aeroporto ad Alghero
10/121,7 milioni di passeggeri: è record in 11 mesi
6/12Aerei, prezzi alle stelle: rafforzati i controlli
5/12Natale in Aeroporto: eventi a Olbia
4/12Aeroporti, nuove rotte, vecchi dubbi
3/12«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»
2/12Ct, mancano le offerte: è proroga
2/12Aggiudicate 8 rotte su 67: preoccupante
2/12Nuove rotte: c'è l'Alghero-Cagliari-Olbia
« indietro archivio aeroporto »
15 dicembre
Ita si smarca: Continuità, mezzo flop su Alghero
15 dicembre
Discarica a Maria Pia: sconcerto
15 dicembre
Incendi in Largo Budapest: arresto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)