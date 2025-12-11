 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaTennis › Picklebal e nuovo campo coperto. Al via i lavori al Tennis Club
S.A. 15:22
Picklebal e nuovo campo coperto
Al via i lavori al Tennis Club
Oltre 300 mila euro di investimento da parte dell’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto, reperiti dalla Regione Sardegna
Picklebal e nuovo campo coperto. Al via i lavori al Tennis Club

ALGHERO - Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di riqualificazione dell’impianto di tennis di Maria Pia. Un campo coperto, due campi da pickleball, tra gli sport emergenti più praticati e tra i primi in Sardegna, lo sport n. 1 negli Stati Uniti tra gli over 55, pavimentazioni, una pista di atletica per la preparazione atletica degli agonisti e non agonisti e degli allievi della scuola di avviamento allo sport: oltre 300 mila euro di investimento da parte dell’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto, reperiti dalla Regione Sardegna.

«È il segno di una programmazione che abbiamo avviato per restituire allo sport cittadino tutta l’attenzione che merita. Questo è solo uno degli esempi di un’opera pensata, progettata e affidata con il nostro impegno a dare risposte allo sport e alle società sportive cittadine», afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto. L’Amministrazione, su impulso dell’Assessore all’Impiantistica sportiva e Demanio Enrico Daga, ha impresso un cambio di prospettiva per l'impianto sportivo, in considerazione anche dei risultati raggiunti dalla società tennistica che a pieno titolo, con questa nuova iniziativa potrà disputare in case le gare di Serie A.

«L'obiettivo dell’Amministrazione – spiega Francesco Marinaro, Assessore alle Opere Pubbliche - è quello di ammodernare l’area sportiva, compreso l’adeguamento generale alle norme di prevenzione incendi. In particolare, l’intervento tiene conto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento energetico, e delle norme in materia di pubblica sicurezza». «In maniera costante, le iniziative messe in campo si stanno concretizzando progressivamente – conclude l’Assessore Daga – grazie al lavoro e all’impegno degli uffici che stanno producendo risultati efficaci che presto saranno visibili e di grande utilità alle società sportive».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/12Tennis, Antonio Soggiu Campione regionale
8/12Il Tc Alghero vince lo spareggio e resta in A2
5/12Tc: Boemo e Solinas vincono il Rodeo ad Alghero
1/12Il Tc Alghero allo spareggio-salvezza
26/11A2, il Tc Alghero perde anche in Brianza
10/11Tc Alghero Mp Finance si prepara per i playout
6/11Tc Alghero perde in casa contro il Bisenzio
3/11Tennis A2, ad Alghero passa anche Bisenzio
31/10Tennis internazionale al Forte Village, arrivederci al 2026
27/10A2, Tc Alghero perde a Reggio Emilia
« indietro archivio tennis »
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
23 dicembre
«Bocciatura per il poltronificio Todde»
23 dicembre
Dal 24 giugno 2026 Alghero vola su Tirana



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)