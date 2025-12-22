 Skin ADV
Mario Conoci 16:22
L'opinione di Mario Conoci
Circonvallazione e rifiuti, un passo avanti
<i>Circonvallazione e rifiuti, un passo avanti</i>

Vedere oggi finalmente un passo avanti concreto e tangibile nella realizzazione della circonvallazione è un fatto importante per tutta la città. Parliamo di un’opera strategica, rimasta in gestazione per circa quindici anni, che durante il mio mandato da sindaco siamo riusciti finalmente ad avviare, superando ostacoli che sembravano insormontabili, come aumenti significativi dei costi e difficoltà organizzative aggravate da imprevisti progettuali e dal periodo della pandemia. Oltre ad un grosso problema urbanistico che bloccava l’opera e risolto anche grazie all’impegno dell’assessore Emiliano Piras.

Nel 2024 siamo riusciti a ottenere ulteriori 2 milioni di euro di finanziamenti regionali, indispensabili per far fronte agli aumenti di spesa ed evitare il rischio di nuovi stop del cantiere per mancanza di risorse. L’apertura della rotatoria del Carmine rappresenta il primo risultato visibile a tutti di questo lungo percorso e costituisce oggi un impegno preciso per l’amministrazione in carica: completare l’opera in tempi rapidi. Una volta conclusa, insieme alla nuova Alghero–Sassari e alla circonvallazione nord, questa infrastruttura produrrà un cambiamento significativo nella mobilità cittadina, riducendo il traffico nel centro urbano e migliorando in modo concreto la qualità della vita dei nostri concittadini. In questi giorni vedono la luce anche altri progetti pensati e avviati durante il mio mandato, come quello dei cestini smart per la pulizia e il decoro urbano, finanziato con un milione di euro di fondi PNRR acquisiti grazie all’impegno dell’assessore Andrea Montis, che lo ideò e seguì sin dall’origine.

Per entrambi i progetti desidero sottolineare il lavoro costante, competente e spesso svolto oltre il semplice dovere delle collaboratrici e dei collaboratori comunali. Donne e uomini senza i quali l’azione amministrativa non potrebbe mai tradursi in risultati concreti. A loro va il mio ringraziamento. Questi risultati dimostrano quanto sia fondamentale la continuità amministrativa. I cittadini sanno bene che le opere pubbliche nascono da percorsi lunghi e complessi. Oggi ciò che conta è vedere progetti pensati e avviati negli anni trasformarsi finalmente in benefici concreti per la città.

*già sindaco ad Alghero
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
23 dicembre
«Bocciatura per il poltronificio Todde»
23 dicembre
Dal 24 giugno 2026 Alghero vola su Tirana



