Allee Der Kosmonauten, è uscito il singolo

ALGHERO - E' disponibile su tutte le piattaforme digitali il brano del duo di elettronica sperimentale e musica non convenzionale composto da Massimiliano Achenza e Stefano Idili. I due polistrumentisti e artisti, già protagonisti di alcune band seminali per la dark, new-wave e rock in Sardegna, hanno pubblicato come Allee der Kosmonauten il loro nuovo Ep dal titolo "Goodbyes" che contiene anche "The Ship Has Gone Away", canzone scritta e dedicata ad Antonio Demontis, grande amico, straordinario imprenditore e cultore di musica.Dal medesimo brano, il regista italiano, ma con base operativa a Berlino, Marco Zaccaria ha realizzato, col duo sardo-tedesco, uno straordinario video che, nella proiezione in anteprima, ha ottenuto grandi riscontri e apprezzamenti. Una visionaria creazione, ammirabile sulla piattaforma youtube, dove sono protagonisti il mare, gli addii, il dolore, la malinconia, gli incontri e soprattutto la navigazione verso l'infinito, a bordo di un vascello.Musicalmente, come già comunicato in occasione dell'uscita dell'ep, il brano esprime atmosfere a metà tra l'elettronica elegante degli anni '90 e rimandi prettamente sixities per un brano che vuole ricordare non solo un amico, un fratello, una parte integrante del nostro percorso vitae. Un tappeto quasi "tropical" con un crescendo fortemente rumoroso, doloroso e, perfino, ossessivo su cui si innestano le chitarre, il basso, le tastiere e i tappeti sonori creati e suonati da Stefano Idili e Massimiliano Achenza col primo che ha anche scritto e cantato le parti vocali.