 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaScomparse › Joaquim Arenas, il saluto del sindaco di Alghero
Cor 11:00
Joaquim Arenas, il saluto del sindaco di Alghero
«Ci ha lasciato un amico della città di Alghero, un personaggio di grande spessore culturale che ha avuto il merito di rafforzare i rapporti con la Catalogna e di avviare un percorso virtuoso di promozione della lingua catalana di Alghero»
Joaquim Arenas, il saluto del sindaco di Alghero

ALGHERO - «Ci ha lasciato un amico della città di Alghero, un personaggio di grande spessore culturale che ha avuto il merito di rafforzare i rapporti con la Catalogna e di avviare un percorso virtuoso di promozione della lingua catalana di Alghero. Joaquim Arenas è stato un validissimo dirigente del Servizio di Insegnamento del Catalano della Genalalitat de Catalunya e in questa veste ha contribuito a sviluppare il progetto Joan Palomba nelle scuole di Alghero, nato grazie ad un accordo tra Comune di Alghero del Sindaco Tonino Baldino e il Governo catalano. Arenas, che nei primi anni novanta ha contribuito alla nascita dell'Òmnium Cultural, è stato rettore dell’Escola Catalana d’Estiu e uno degli artefici dell’insegnamento scolastico, impegno cha ha portato avanti con dedizione e passione tanto da essere insignito di una alta onorificenza come la Creu de Sant Jordi. La sua scomparsa, il 20 dicembre scorso, lascia un vuoto difficilmente colmabile nell’ambito dei rapporti tra Alghero e la Catalogna, specialmente in quel prezioso settore rappresentato della diffusione della lingua nelle scuole. A nome mio e dell'Amministrazione esprimo il profondo cordoglio alla famiglia». Così il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22/11Ornella Vanoni, le estati di Alghero
18/11Addio Tommy, Alghero incredula
2/10«Don Potito esempio per la comunità»
2/10Addio a Don Potito Niolu
27/7In ricordo di Re Giorgio
23/7Muore Vittorio Dalerci, storico massaggiatore dell´Alghero
5/6L´addio a Mameli, ex segretario regionale Confartigianato
13/5Manlio Masu, un´eredità importante
22/4Psd´Az: Pace e amore nel segno di Francesco
15/3Il grande timoniere
« indietro archivio scomparse »
23 dicembre
Dal 24 giugno 2026 Alghero vola su Tirana
23 dicembre
Pioggia, temporali e freddo. Natale 2025 bagnato nell´Isola
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)