Cor 11:00 Joaquim Arenas, il saluto del sindaco di Alghero «Ci ha lasciato un amico della città di Alghero, un personaggio di grande spessore culturale che ha avuto il merito di rafforzare i rapporti con la Catalogna e di avviare un percorso virtuoso di promozione della lingua catalana di Alghero»



ALGHERO - «Ci ha lasciato un amico della città di Alghero, un personaggio di grande spessore culturale che ha avuto il merito di rafforzare i rapporti con la Catalogna e di avviare un percorso virtuoso di promozione della lingua catalana di Alghero. Joaquim Arenas è stato un validissimo dirigente del Servizio di Insegnamento del Catalano della Genalalitat de Catalunya e in questa veste ha contribuito a sviluppare il progetto Joan Palomba nelle scuole di Alghero, nato grazie ad un accordo tra Comune di Alghero del Sindaco Tonino Baldino e il Governo catalano. Arenas, che nei primi anni novanta ha contribuito alla nascita dell'Òmnium Cultural, è stato rettore dell’Escola Catalana d’Estiu e uno degli artefici dell’insegnamento scolastico, impegno cha ha portato avanti con dedizione e passione tanto da essere insignito di una alta onorificenza come la Creu de Sant Jordi. La sua scomparsa, il 20 dicembre scorso, lascia un vuoto difficilmente colmabile nell’ambito dei rapporti tra Alghero e la Catalogna, specialmente in quel prezioso settore rappresentato della diffusione della lingua nelle scuole. A nome mio e dell'Amministrazione esprimo il profondo cordoglio alla famiglia». Così il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto.