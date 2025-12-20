 Skin ADV
Alguer.itnotiziesassariAmbienteOpere › Risplendono le antiche fontane sennoresi
Cor 10:00
Risplendono le antiche fontane sennoresi
Prosegue il progetto “Percorso dell’acqua attraverso le fonti storiche del territorio di Sennori”. Grazie a questo progetto, gestito dalla Centrale di committenza Rete metropolitana del Nord Sardegna e finanziato per un importo complessivo di 839.000 euro, di cui 545.864,30 per i lavori, sta riportando all’antico splendore le antichissime fontane
SENNORI - Sono stati già conclusi i lavori di restauro di tre fontane: Funtana Noa, Funtana Gazzente e Funtana Sa Conza. Il progetto continua con gli interventi su un quarto sito, Funtana Fritta, che saranno conclusi nel 2026. Gli ultimi lavori, appena conclusi, riguardano Funtana Sa Conza, sormontata da un costone roccioso calcareo dal quale l’acqua viene incanalata e raccolta in vasche, storicamente utilizzate come lavatoio e abbeveratoio. Attualmente la fontana di Sa Conza è l’unica utilizzata per l’approvvigionamento idrico.

Con l’intervento portato a termine sono stati realizzati la pulizia generale delle aree, la messa in sicurezza del costone roccioso mediante verifica della stabilità e disgaggio manuale delle parti non stabili, la riqualificazione degli spazi limitrofi alla fontana e il restauro della fonte.

Si è provveduto alla sistemazione della vasca di raccolta delle acque interventi di pulitura, protezione, consolidamento e asportazione di vegetazione, muschi, licheni, sali solubili e croste nere, nonché l’applicazione di trattamenti protettivi e pitture traspiranti. Sono stati rimossi gli intonaci cementizi dalle superfici esterne e, parzialmente, da quelle interne, sostituiti con la posa di intonaci traspiranti a base di malta di calce idraulica, e quindi all’impermeabilizzazione delle parti interne delle vasche.
