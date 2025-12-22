Cor 15:00 Olbia, navette gratuite per il capodanno L´amministrazione comunale invita pertanto anche il pubblico di Olbia che non utilizza abitualmente il trasporto urbano a parcheggiare le auto in sicurezza e godersi il concerto di Mengoni e Lazza senza pensieri con le navette gratuite



OLBIA - Aspo, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Olbia, con la finalità di evitare il congestionamento del traffico veicolare cittadino e trovare un parcheggio sicuro con facilità in occasione del concerto di Capodanno, nella giornata del 31 dicembre verrà istituito un servizio di navetta gratuito no - stop verso l’area del concerto dalle ore 17:00 alle ore 05:00.



Al fine di agevolare i flussi di ingresso alla nostra città i capolinea delle navette saranno posizionati nei pressi dei grandi parcheggi liberi e gratuiti dei due Centri Commerciali della città: a nord Terranova / Basa (ex Iperstanda) e a sud Olbia Mare / Sa Marinedda (ex città mercato Auchan).



Il servizio sarà attivo ininterrottamente per 12 ore consecutive dalle 5 del pomeriggio del 31 dicembre alle 5 del mattino del 1 gennaio e garantirà il trasporto presso l’ area del concerto in circa 10 minuti. Per velocizzare i percorsi e incrementare le frequenze la linea nord con partenza dal Centro Commerciale Terranova / Basa non effettua fermate intermedie, mentre la linea sud dal Centro Commerciale Olbia Mare / Sa Marinedda prevede la fermata n. 880 SS 125 fronte Jazz Hotel (Poltu Cuadu).