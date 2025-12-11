 Skin ADV
Cor 11:55
Consorzio Porto di Alghero, rinnovato il mandato
Confermato alla presidenza per il quadriennio 2025-2029 Giancarlo Piras, vice Luigi Solinas. Ai lavori assembleari hanno preso parte anche il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e il vicesindaco Francesco Marinaro: piena condivisione d'intenti
Consorzio Porto di Alghero, rinnovato il mandato

ALGHERO - Si è svolta nella giornata di venerdì l’assemblea del Consorzio del Porto di Alghero che ha provveduto all’elezione del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2025–2029. L’elezione si è svolta all’unanimità, a conferma della piena condivisione del percorso e degli obiettivi del Consorzio. Il CDA, una volta insediatosi, ha quindi conferito le cariche, confermando Giancarlo Piras Presidente e nominando Luigi Solinas Vicepresidente. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Giancarlo Piras – Presidente, Luigi Solinas – Vicepresidente, Massimo Cadeddu, Carmelo Cano, Pietro Paolo Carta, Antonello Farris, Giovanni Pensé, Stefano Salaris, a cui si aggiunge - da Statuto - il sindaco pro tempore della città di Alghero.

Ai lavori assembleari hanno preso parte anche il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e il vicesindaco Francesco Marinaro a testimonianza dell’attenzione e del sostegno dell’Amministrazione comunale verso il ruolo strategico del Consorzio e del sistema portuale cittadino. Il Consorzio del Porto di Alghero riunisce una compagine ampia e rappresentativa del mondo istituzionale, associativo e imprenditoriale del territorio. Tra i soci figurano il Comune di Alghero, associazioni nautiche, circoli sportivi, operatori portuali e realtà economiche legate al mare, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, la gestione e la valorizzazione del porto e delle attività connesse.

La nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, insieme alla conferma del presidente Giancarlo Piras e alla nomina del vicepresidente Luigi Solinas, garantisce continuità amministrativa e una visione condivisa, orientata al rafforzamento del ruolo del porto di Alghero, alla collaborazione tra i soci e alla crescita sostenibile del comparto nautico e turistico. Da parte del presidente e dell'intero direttivo il ringraziamento a tutti i soci per l'impegno e la determinazione dimostrata nel garantire presenza, coerenza e professionalità.
