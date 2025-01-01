S.A. 17:49 150mila euro al Porto di Fertilia Le risorse saranno destinate anche al porto di Fertilia ad Alghero, con 150 mila euro per il riordino dell´assetto complessivo del porto ed il ripristino dei tiranti idrici del bacino portuale



ALGHERO - Per garantire il livello di funzionalità dei porti turistici, sono stati stanziati oltre 1,9 milioni per finanziare la progettazione relativa ad interventi di manutenzione, di rifunzionalizzazione, riordino e riqualificazione, l’importo complessivo è distribuito negli esercizi finanziari 2025 - 2026 - 2027. «I compendi portuali turistici hanno un’importanza strategica per la nostra Isola - sottolinea l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu che ha proposto la delibera approvata dalla Giunta – l’economia dei comuni dove insistono, conta anche sulla loro attività, per questo dobbiamo fare ogni sforzo per garantirne la piena funzionalità. Il finanziamento della progettazione consente di porre le basi per la successiva realizzazione delle opere». La programmazione degli interventi rientra nell’attuazione del Piano regionale della Rete della portualità turistica, (PRRPT) adottato con apposita deliberazione del 18 gennaio 2024. Si tratta nello specifico dell’avvio o della prosecuzione delle progettazioni di interventi in undici porti turistici.



Le risorse vengono suddivise nei porti di Fertilia (Alghero), con 150 mila euro per il riordino dell'assetto complessivo del porto ed il ripristino dei tiranti idrici del bacino portuale; nel porto di Castelsardo per il ripristino dei tiranti idrici all'interno del bacino portuale per un importo di 225 mila; 110 mila per il ripristino dei paramenti di banchina prospicenti le vie Filzi, Oberdan e Amendola a La Maddalena; 300 mila euro al porto di Cannigione (Arzachena) per il riordino e la funzionalizzazione delle aree a terra e degli specchi acquei; a Cala Gonone (Dorgali) 210 mila per il riordino del porto; 150 mila euro a Porto Corallo (Villaputzu) per il riordino delle opere di difesa foranea del porto e del canale vivificatore dello stagno di Sa Praia per contrastare i fenomeni di insabbiamento dell'avamporto; 155 mila euro a Villasimius per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del porto; 205 mila euro per la realizzazione del porticciolo per la piccola pesca in località Sant'Elia (Cagliari); al porto di Marceddì (Terralba) 230 mila per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e il riordino dell'assetto complessivo del compendio; per la riqualificazione e potenziamento del porto turistico e porto pescatori di Torregrande (Oristano) sono stati destinati 180 mila; a Calasetta 60 mila euro per l’illuminazione e la messa in sicurezza della banchina a cui si aggiungono ulteriori 200 mila euro per far fronte all’intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della banchina “H” e degli arredi del porto per renderla pienamente funzionale alle unità da traffico che garantiscono la continuità territoriale interna con l’isola di San Pietro.