S.A. 14:58
Chiamata di imbarco per un marinaio a Porto Torres
I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, sono invitati a presentarsi presso l’ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto di Porto Torres il giorno 17/12/2025 alle ore 10:00
Chiamata di imbarco per un marinaio a Porto Torres

PORTO TORRES - Avviso di Chiamata per un marinaio a Porto Torres per l’imbarco sull’ unità da pesca Fasian. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, sono invitati a presentarsi
presso l’ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto di Porto Torres il
giorno 17/12/2025 alle ore 10:00 muniti del proprio libretto di navigazione/foglio di ricognizione, nonché dei certificati medici di idoneità all’imbarco in corso di validità.
11 dicembre
Capodanno in piazza ad Alghero. Bando per 12 chioschi bar
11 dicembre
Arrestato latitante 50enne nelle campagne di Thiesi
11 dicembre
«Fertilia abbandonata da Abbanoa»



