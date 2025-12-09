|
S.A.
14:58
Chiamata di imbarco per un marinaio a Porto Torres
I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, sono invitati a presentarsi
presso l’ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto di Porto Torres il
giorno 17/12/2025 alle ore 10:00
PORTO TORRES - Avviso di Chiamata per un marinaio a Porto Torres per l’imbarco sull’ unità da pesca Fasian. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, sono invitati a presentarsi
presso l’ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto di Porto Torres il
giorno 17/12/2025 alle ore 10:00 muniti del proprio libretto di navigazione/foglio di ricognizione, nonché dei certificati medici di idoneità all’imbarco in corso di validità.